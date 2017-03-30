Приморцев приглашают помочь детям Донбасса

Приморцев приглашают присоединиться к акции по оказанию помощи нуждающимся жителям Донбасса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Задачей Всероссийской акции «Разделим боль детских сердец!» является оказание на территории Донбасса адресной гуманитарной помощи детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, потерявшим кормильцев.

Мероприятие стартовало 1 февраля 2017 года и продлится до тех пор, пока экономическая ситуация в Луганской и Донецкой областях стабилизируется и позволит жителям обойтись без помощи извне.

Благотворительный фонд «Достоинство», организовавший акцию, по итогам поездок на Донбасс составил список наиболее необходимых вещей и продуктов. В него вошли: продукты питания с длительным сроком хранения, детская и взрослая одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские товары и многое другое.

Пункты приема гуманитарной помощи:

– Владивосток, улица Военное Шоссе, 18 (телефон: 8(423) 279-05-47), улица Командорская, 11;

– Артем, улица 1-я Рабочая, 1 (телефон: 8 (423) 279-01-72);

– Уссурийск, улица Резервная, 31 (телефон: 8 (4234) 23-15-50).

Все пожертвованные гражданами, организациями вещи и продукты питания весом 10 и более килограммов рекомендовано упаковать в коробки или паллеты (плоские прямоугольные подставки под груз). Продукты питания и средства личной гигиены должны быть с длительным сроком хранения и иметь сертификаты соответствия.

Перечень товаров, находящихся в упаковке, необходимо указать списком на лицевой стороне тары. Прием гуманитарной помощи осуществляется каждый первый рабочий день недели пункта приема.

Также можно отправить помощь самостоятельно Почтой России по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 111 (оф. 525).

Работает горячая линия: 8 (800) 25-034-25.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Отчеты о ходе реализации акции будут регулярно публиковаться здесь же.

Отметим, акция организована благотворительным фондом «Достоинство» совместно с фондом «Рука милосердия» в рамках многоцелевой программы «Росток надежды».