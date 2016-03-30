Вузам Приморского края определили контрольные цифры приема на новый учебный год

Приемную кампанию в высшие и средние профессиональные учебные заведения 2016-2017 года уже можно считать стартовавшей: в вузах есть контрольные цифры приема, школьники определились с предметами для сдачи ЕГЭ, а для выпускников прошлых лет стартовал досрочный период сдачи экзаменов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Всего в этом году из стен муниципальных учебных заведений выйдет 9 325 выпускников 11-х классов, а общее количество бюджетных мест в вузах Приморья составит 7 301 место на бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Высшая школа: больше всего мест для технарей

По предпочтениям школьников, выбравших предметы для сдачи ЕГЭ, уже сегодня можно судить о том, какие направления подготовки будут наиболее востребованы у абитуриентов летом этого года. По информации департамента образования и науки, как и в предыдущие годы, большинство выпускников выбрали обществознание (6291 человек). На втором месте - физика – (3 252 человека); на третьем – история (2 874 человека), на четвертом - биология (2009 человек).

«Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2016 году полностью соответствует прошлому году, - комментирует ситуацию руководитель отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края Ольга ПЕРМЯКОВА. - Данное распределение говорит о том, что больше половины выпускников выберут гуманитарные направления подготовки, треть выпускников предпочтут инженерные. Также предпочтение отданы естественно-научным направлениям подготовки».

А вот бюджетные места в вузах демонстрируют несколько иную тенденцию. Как раз наибольшее количество конкурсных мест – на технические и естественно-научные направления. А вот на экономику во многих непрофильных вузах бюджетного набора нет вообще – получить модный диплом можно только обучаясь на «внебюджете».

Наибольшее количество бюджетных мест, конечно, в Дальневосточном федеральном университете: всего 4436, что соответствует уровню прошлого года. Больше всего их – в Инженерной школе: по конкурсу здесь готовы принять 567 человек. В лидерах бюджетного набора такие направления подготовки, как «Строительство» (74 конкурсных места), «Трансферная безопасность» (38), «Горное дело» (36), «Электрика и электротехника» (35). Примечательно, что довольно большая квота выделена в Инженерной школе для целевого приема в интересах оборонных предприятий: всего планируется набрать 105 человек. Наибольшее количество целевых мест приходится на направления «Кораблестроение» и «Машиностроение».

На втором месте по плану бюджетного набора Школа естественных наук – 485 мест. Из них 50 приходятся на «Прикладную математику и информатику», 47 – на «Биологию», 33 – на «Информатику и вычислительную технику».

На третьей строчке рейтинга по количеству бюджетных мест – Школа экономики и менеджмента. На бесплатной основе здесь готовы принять 202 человека. Из них 70 – на «Экономику», 32 – на «Менеджмент», по 13-18 человек – на другие направления подготовки.

В других школах университета количество бюджетных мест распределилось следующим образом: в Школе региональных и международных исследований – 128, в Школе биомедицины – 125, в Школе гуманитарных наук – 155, в Школе культуры, искусства и спорта – 52. В Школе педагогики основная часть бюджетного набора приходится на филиал в Уссурийске: здесь готовы принять 177 абитуриентов на разные направления, на каждое из которых приходится примерно 12-18 мест. Не выделено бюджетных мест на такие направления, как «Преподаватель китайского и корейского языка» и «Преподаватель русского языка как иностранного» - только по 20 мест для внебюджетного набора.

Филиалы ДВФУ в Арсеньеве, Большом Камне, Находке в 2016-2017 гг. будут набирать студентов на прикладной бакалавриат. Так, в Арсеньевском филиале есть 12 конкурсных мест на «Авиастроение», в Большом-Камне – столько же на «Кораблестроение», в Находке – 18 на «Нефтегазовое дело».

В учебный военный центр ДВФУ в этом году готовы принять 110 абитуриентов на специалитет, 91 из которых – по особой квоте целевого приема. В УВЦ будут готовить специалистов по таким направлениям, как «Перевод и переводоведение», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Компьютерная безопасность».

В магистратуру в новом учебном году ДВФУ на бюджетной основе имеет возможность зачислить 1623 человека, это на 137 мест больше, чем в прошлом году. Возобновляется набор на «Дизайн архитектурной среды», «Землеустройство и кадастры», «Историю искусств» и «Общественное здравоохранение». Кроме того, Юридическая школа ДВФУ впервые предлагает заочно получить степень магистра юриспруденции.

Если говорить про новую образовательную программу, то она открыта только в Школе естественных наук. Это «Программная инженерия», где выделено 17 бюджетных мест.

Во ВГУЭС бюджетные места распределились следующим образом. На бакалавриат по очной форме обучения выделено 304 бюджетных места для зачисления по конкурсу, 33 – по квоте и 7 – для крымчан. Еще 596 абитуриентов вуз готов взять на договорные места.

Больше всего конкурсных бюджетных мест на направления: «Экономика» - всего 84 на различные профили подготовки, «Информационные системы и технологии» - 22, «Юриспруденция» - 21.

План набора на очную магистратуру – 97 человек, 78 из которых планируется набрать по конкурсу, 2 места определены для жителей Крыма, 17 мест – для договорников.

Тихоокеанский государственный медицинский университет на бюджетные места в новом учебном году приглашает на специалитет 498 человек: 300 – на «Лечебное дело», 70 – на «Педиатрию», 38 – на «Медико-профилактическое дело». На программы бакалавриата есть только 10 бюджетных мест на «Сестринское дело». Набор на такие направления, как «Государственное и муниципальное управление» и «Социальная работа», будет осуществляться только по договорам на оказание платных образовательных услуг.

Морской государственный университет им. Г. И. Невельского больше всего «бюджетных» абитуриентов наберет в этом году на профильные направления подготовки. Это специалитет по «Судовождению» (150 человек) и «Эксплуатация судовых энергетических установок» (135). На бакалавриате 185 бюджетных мест. Лидер по набору – направление «Технологии транспортных процессов».

В магистратуре вуза в этом году 5 бюджетных мест на «Трансферную безопасность».

Бюджетные места на очную форму обучения по программам специалитета в Дальрыбвтузе в этом году распределились между тремя основными направлениями: «Судовождение» (40), «Эксплуатация судовых энергетических установок» (25), «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (25). По договору здесь готовы принять 360 студентов. На бакалавриат на очную форму обучения 277 бюджетных мест. Лидеры – «Водные ресурсы и аквакультура» (60), «Промышленное рыболовство» (40), «Продукты животного происхождения» (30).

В очную магистратуру на бюджетные места вуз готов принять 65 человек, по договору – еще 500.

Приморская государственная сельхозакадемия по общему конкурсу на бакалавриат примет 225 абитуриентов. Наибольшее число мест, финансируемых из средств государственного бюджета, – на «Лесное дело» (45), «Агроинженерию» (35), «Ветеринарно-Санитарную экспертизу» (30). На программу специалитета есть 60 бюджетных мест на «Ветеринарию». В очную магистратуру по конкурсу возьмут 7 человек на направление «Лесное дело».

Дальневосточный государственный институт искусств в этом году готов принять 67 человек на очное отделение. Наибольшее количество бюджетных мест на «Актерское искусство» (18) и «Искусство концертного исполнительства» (15).

СПО становится все более востребованным

Выпускники школ в большинстве своем все-таки стараются поступить в высшие учебные заведения. Однако при этом специалисты отмечают, что в последние несколько лет медленно, но верно растет интерес выпускников к востребованным рынком труда профессиям. Тем более что сама система СПО сегодня претерпевает значительные изменения.

«По итогам 2015 года на территории Приморского края проведена реорганизация сети СПУ путем присоединения КГОАУ СПО «Находкинский музыкальный колледж» к КГОАУ СПО «Приморский краевой колледж искусств», а также КГА ПОУ «Дальневосточный энергетический колледж» - к КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» г. Владивостока, - рассказывает Ольга Пермякова. - Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по всем формам обучения в 2015 году выросла на 5% и составила 32,2 тысячи студентов. Выпуск составил 7,3 тысячи человек, что на 5% больше показателя 2014 года. В 2016 году также ожидается увеличение приема абитуриентов на программы среднего профессионального образования как на базе 9 классов, так и на базе 11 классов».

В 2016 году профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным департаменту образования и науки Приморского края, распределено 7 910 бюджетных мест для приема граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Профессиональные образовательные учреждения реализуют 50 программ по подготовке специалистов среднего звена, 37 программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

Наиболее востребованными направлениями подготовки, по словам специалистов, являются техника и технологии наземного транспорта, электро- и теплоэнергетика, техника и технологии строительства, машиностроение, сельское, лесное и рыбное хозяйство, информатика и вычислительная техника.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.