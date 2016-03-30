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Киберфестиваль Sunrise Challenge во Владивостоке посетили более 2000 человек
Во Владивостоке завершился третий дальневосточный киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge. Соорганизаторами фестиваля выступили дальневосточное киберсообщество CyberProGaming и «Ростелеком», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках фестиваля спортсмены соревновались в наиболее зрелищных дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, Warface и HearthStone. Турнир стал самым масштабным киберспортивным мероприятием на Дальнем Востоке. В отборочных on-line турнирах приняли участие 1500 киберспортсменов, а за финальными LAN-боями в концертном комплексе Fesco-Hall наблюдали более 2000 зрителей.
На площадках фестиваля «Ростелеком» развернул специальную фан-зону «Территория возможностей», где прошли любительские мини-турниры по DOTA 2, Mortal Kombat X, StarCraft II: LotV, CS:GO, FIFA 2016 и HearthStone, в которых принимали участие гости мероприятия. За два дня фестиваля свои силы в мини-турнирах проверили 300 человек.
В заключительный день фестиваля сборная «Ростелекома» провела на главной сцене Fesco-Hall шоу-матч по DOTA 2 с командой зрительного зала. Напряженный и динамичный матч длился 27 минут и завершился победой зрителей.
«Мы видим, как все большую популярность среди молодежи набирает киберспорт. «Ростелеком», как инновационная компания, стремится поддерживать развитие молодежных инициатив и использование новых технологий. Именно поэтому мы просто не могли обойти своим вниманием крупнейший на Дальнем Востоке киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge» – отметил на церемонии открытия мероприятия директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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