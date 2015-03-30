Отпуск в "японских тропиках"

Кризис кризисом, но мы потихоньку привыкаем к новым курсам валют, и подумываем об организации майских каникул, летнего отдыха, дальнейших отпусков. Тем, для кого полноценный отдых немыслим без ласкового солнца и бирюзового моря, но кому при этом наскучили привычные пляжные направления Юго-Восточной Азии, самое время обратить свой взор на «японские тропики» - остров Окинаву.

Этот остров – жемчужина архипелага Рюкю - расположен на одной широте с Гавайями и Багамами, среднегодовая температура воздуха - + 22 градуса, моря - + 20, а официальная продолжительность пляжного сезона – с мая по октябрь. Иностранным туристам этот тропический рай распахнул объятия всего лет десять назад (до этого времени он был ориентирован исключительно на внутренний рынок). И для того чтобы привлечь серьезный въездной поток, правительство Японии инвестировало в туристическую инфраструктуру острова серьезные средства. Россияне же – и прежде всего дальневосточники – и вовсе открыли Окинаву для себя лишь в прошлом году, когда в разгар зимы на улицах Владивостока и Хабаровска появились яркие и очень «теплые» рекламные щиты, на которых вовсю «светило» солнце и «плескалось» море, приглашая открыть для себя Японию с другой стороны.

Именно тогда многие из нас с удивлением узнали, что в туристическом плане Страна Восходящего Солнца славится не только культурно-историческими достопримечательностями, древними памятниками синтоизма и отличными горнолыжными курортами, но и пляжным отдыхом. Действительно, на Окинаве есть все, что ждет турист от тропических курортов – белоснежные песчаные пляжи, щедрое солнце, чистейшее море и великолепные природные пейзажи. И поскольку продвижение туристического потенциала Окинавы подкреплялось специальной чартерной программой, сотни дальневосточников не упустили возможность познакомиться с островом лично и вернулись влюбленными в него.





Дело в том, что Окинава удивительным образом отвечает потребностям каждого – и тем, кто настроен на «ленивый» пляжный отдых (многочисленные пляжи и укромные бухты ждут своих гостей), и тем, кто не может обойтись без шопинга (чего стоит хотя бы прогулка по Волшебной миле крупнейшего на острове города Наха - улице магазинов, сувенирных лавок и ресторанов Кокусай-дори), и тем, кто интересуется военно-историческими событиями Второй Мировой (здесь шли кровопролитные бои с американцами). Тем, кто хорошо знает и любит Страну Восходящего Солнца, знакомство с Окинавой также интересно– это нетипичная Япония, и это выражается во всем, начиная от ритма жизни и заканчивая особенностями кухни.

Источник долголетия окинавцев

Остров славится большим числом долгожителей. Этому способствует все: и комфортный климат, и неторопливый, размеренный образ жизни, и, конечно же, кухня. Она строится на здоровых, полезных продуктах. Местные жители активно употребляют в пищу крайне полезные тофу и морскую капусту, особенную окинавскую собу, «горькую дыню» гоя, снижающую сахар в крови… Здесь вы не увидите характерных для Японии блюд с сырой рыбой, но зато Окинава - это рай для мясоедов. Блюда из мяса здесь в почете, и пусть вас не смущает, что особенно популярна здесь свинина: в ряде блюд ее готовят очень оригинальным способом, выпаривающим излишки жира.

Сладкоежкам придется по душе фирменное окинавское мороженое Blue seal, правда, вряд ли за одну поездку удастся насладиться всеми его вкусами (их более тридцати), и это тоже повод для возвращения на остров.

Непременно попробуйте фирменный окинавский авамори, изготавливаемый здесь уже более 600 лет: натуральный и очень освежающий, крепостью от 30 до 60 градусов.

И не забывайте главное правило окинавцев, уверенных в том, что «источник тысячи болезней – беспокойный ум». Поэтому принимать пищу нужно только в добром расположении духа. Впрочем, на этом райском острове, в атмосфере расслабленности и покоя, по-другому не получается.

Спортивный дух Окинавы

Еще одно слагаемое высокой продолжительности жизни на острове – активные занятия спортом, к которым при желании подключаются и туристы.

Окинава славится своими боевыми искусствами, в частности, искусством рукопашного боя тотэ, и боями подручными средствами, используемыми в качестве оружия, ко-будзюцу. К слову, триумфальное шествие каратэ по планете началось также именно с этого острова.

Календарь событий на Окинаве включает массу спортивных мероприятий, что также привлекает сюда туристов. Так, например, в апреле здесь пройдет Кубок мира по триатлону, в мае – гонки на лодках-драконах и яхтенная регата…

А еще это место притяжения дайверов. Знатоки говорят, что по богатству подводного мира местные дайв-сайты похожи на Палау и Австралию. Для новичков – сразу несколько дайвинг-центров, где обучат основам погружений. Для опытных дайверов – десятки захватывающих дайв-сайтов, увлекательные ночные погружения и захватывающие обследования морских руин затонувшего древнего города.





Подглядеть за морскими дьяволами

Для тех, кто не отваживается на погружения, но желает познакомиться с обитателями морских глубин, - снорклинг, катание на лодках с прозрачным дном, а также знаменитый океанариум Тюрауми, один из самых больших в мире. Кстати, это единственное место в мире, где разводят морских дьяволов - гигантских скатов манта - и китовых акул. А любители порыбачить могут испытать удачу, поохотившись на тунца или марлина с борта одного из многочисленных катеров, курсирующих у побережья острова.





Туристам, интересующимся национальными традициями и фольклором, непременно стоит побывать в тематическом парка «Деревня Рюкю», где представлены условия жизни в эпоху Королевства Рюкю, традиционные промыслы - гончарный и текстильный – и богатая культурная программа. А тем, кто хочет еще и попробовать традиции на ощупь, можно отправиться в Центр традиционных искусств и ремесел города Наха и своими руками изготовить керамическую чашку или изделие из текстиля.

А еще Окинава в буквальном смысле поющий и танцующий остров. Готовясь к поездке, загляните на сайт острова http://ru.visitokinawa.jp и посмотрите расписание многочисленных фестивалей. В частности, в ближайшие месяцы здесь пройдут Фестиваль лилий, рок-фестиваль Мира и Любви, Летний фестиваль-фейерверк в океаническом экспо-парке, юношеский фестиваль барабанного представления Фурусато и целый ряд других зрелищных мероприятий.

Выгодное путешествие

Вопреки расхожим стереотипам о дороговизне отдыха в Японии, на Окинаве (как, впрочем, и в любом другом уголке страны) на многих вещах можно сэкономить за счет демократичных вариантов проживания и питания. Местный «Дьюти-Фри шоп Галлери Окинава» –прекрасное место для беспошлинного шопинга. Его можно узнать по красному кругу с надписью DFS на фасаде строения. Также туристам постоянно предлагают скидки, часто 50-процентные, на посещение различных достопримечательностей и музеев.





Кроме того, 27 июня из Хабаровска на Окинаву будет отправлен чартер, организованный японской туристической компанией Japan Air Travel Marketing (JATM) и авиакомпанией «Якутия». Турпакеты уже продаются в агентствах Владивостока и Хабаровска. Также в авиакассах можно приобрести и отдельно авиабилеты на эти рейсы.

Те же, кому не подходят даты чартерных программ, могут воспользоваться очень привлекательной совместной программой авиакомпании «Сибирь» и японского авиаперевозчика JAL, согласно которой при покупке билета на рейс S7 в Токио перелет до пяти пунктов Японии, включая Окинаву, осуществляется бесплатно.

Это ли не повод для тех из нас, кто планирует предстоящие отпуска, повнимательнее приглядеться к ближайшему соседу – Японии - и его тропической жемчужине Окинаве, с нетерпением ждущей дальневосточных туристов?

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.