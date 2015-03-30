Программу капремонта жилья в Приморье подкосили неплатежи населения

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморском крае при нынешних темпах грозит растянуться на полвека. На пресс-конференции в сентябре 2014 года руководители краевого фонда капремонта заявили о планах в 2015 году капитально отремонтировать 1124 МКД по всему Приморскому краю.

В декабре, согласно официальным пресс-релизам администрации Приморья, речь шла уже о 700 домах. А на днях генеральный директор фонда Игорь СОЛОГУБ на встрече с депутатами краевого парламента сообщил, что в план на 2015 год включены только 300 домов. Пока что основным источником средств на капремонт остаются платежи населения, но платят далеко не все. Не слишком щедр и краевой бюджет, а брать кредиты на капремонт под баснословный процент руководство регионального оператора не решается.

По словам Игоря Сологуба, в план капитального ремонта на 2015 год вошли 300 многоквартирных домов по всему Приморью, отремонтировать которые намечено в два этапа. Первые 150 МКД начнут ремонтировать в конце марта - апреле, а завершат работы к августу. Исполнители уже приступили к ремонтным работам в Большом Камне, на очереди - Дальнегорск, Партизанск, Дальнереченск и Находка. Во Владивостоке проведение капремонта в домах сейчас согласовывается на общедомовых собраниях в МКД. Руководство фонда заверяет, что рост цен на стройматериалы пока не привел к пересмотру смет на капремонт и угрозы для реализации намеченного на 2015 год плана нет.

- На сегодня 300 домов - это оптимальная цифра. С тем уровнем цен, который существует, мы укладываемся в сметную стоимость, опасности ухудшения качества работ я не вижу. Проектно-сметная документация составлена в разрезе четвертого квартала 2014 года, и она прошла ценовую экспертизу, - отметил Игорь Сологуб.

Глава фонда сделал особый акцент на том, что приведенные выше оценки актуальны на текущий момент. Если впоследствии произойдет дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов, то сметы придется пересчитывать в соответствии через утвержденные коэффициенты-дефляторы.

По словам руководителя фонда, за пять месяцев с момента выставления первых квитанций сборы по ним составили около 400 млн. рублей. При этом в 2015 году с собственников помещений в МКД планируется собрать 1,4-1,5 млрд. рублей, а показатель собираемости платежей довести до 85 процентов уже к маю.

Указанной суммы в полтора миллиарда должно хватить на ремонт 300 домов. Но учитывая, что всего капремонту, согласно утвержденной краевой программе, подлежат свыше 12 тыс. МКД, при нынешних темпах отремонтировать весь жилфонд удастся более чем через 40 лет. По мнению депутата ЗС ПК Артема САМСОНОВА, это не позволит переломить тенденцию к износу жилого фонда в городах и районах края: большинство домов будут ветшать в многолетней очереди на капремонт быстрее, чем их ремонтируют, а сами ремонтные работы - постоянно расти в цене. Стоимость ремонта всех 12 тыс. домов, ныне включенных в региональную программу капремонта, по самым скромным оценкам, составит не менее 100 млрд. руб. в ценах 2013 года.

Однако сейчас финансовые ресурсы для ускорения темпов реализации программы капремонта отсутствуют. Напомним, что не так давно «завис» вопрос с субсидиями из краевого бюджета на финансирование капремонта в муниципальных образованиях Приморья. В рамках февральской корректировки краевого бюджета 150 млн. рублей, предназначавшиеся на эти цели, были перераспределены на создание и обеспечение деятельности трех новых краевых предприятий - «Приморская реклама и информация», «Управление землями и имуществом Приморского края» и «Центр развития территорий».

Законодательство позволяет финансировать капремонт и за счет привлечения банковских кредитов, чтобы увеличить объем ремонта жилого фонда. Как признался Игорь Сологуб, в 2014 году с одним из банков были достигнуты предварительные договоренности о предоставлении «длинных» кредитов по приемлемым процентным ставкам. Однако после «черного вторника» и резкого увеличения процентных ставок в декабре капремонт в кредит уже не актуален, объяснил руководитель фонда.

- Я опасаюсь, что в середине года фонд обратится за поддержкой из бюджета, так как реальный уровень инфляции составит 12-15 процентов, и компании, выигравшие конкурс на проведение ремонта, не уложатся в прогнозируемые затраты, - не исключил депутат краевого парламента Дмитрий НОВИКОВ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.