www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.34 р. 100 JPY: 60.74 р.
EUR: 75.88 р. 10 CNY: 98.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Клуб "Нам здесь жить" развенчивает слухи о "ядерном могильнике" в Приморье

30 Января 2019, 12:11 | Приморье

В Приморье состоялось заседание Клуба, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с острой сегодня для края темой

В понедельник, 28 января состоялось очередное заседание членов НКП Клуба «Нам здесь жить».

Напомним, что 12 ноября 2018 года по инициативе Президента Тихоокеанской инвестиционной группы ПАО «ТИГР» Сергея Михайловича Дарькина состоялось собрание кандидатов в члены НКП Клуба «Нам здесь жить».

В состав Клуба вошли действующие и бывшие руководители Приморья, депутаты Государственной Думы от Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, руководители (собственники) крупного бизнеса и военные.

Ключевая цель - в объединении возможностей и усилий членов Клуба и содействие им в достижении общеполезных целей, а именно: продвижение интересов Приморского края, направленных на создание комфортных условий и улучшения качества жизни жителей Приморского края.

«Считаю, что нашему региону необходима такая экспертная площадка, которая объединяет интересы бизнеса, законодательной и исполнительной власти, находит пути решения ключевых проблем Приморского края», - уверен Игорь Чемерис, депутат Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, член Клуба.

В понедельник, на очередном заседании членов Клуба, участниками была заслушана информация от директора ДВЦ "ДальРАО" Константина Семеновича Сиденко по вопросу «Организация сбора, хранения и утилизации ЯО на территории Приморского края. Проблемные вопросы. Общие понятия по захоронению ЯО (ТРАО)».

Игорь Чемерис, член Клуба: «В СМИ и социальных сетях на сегодняшний день присутствует достаточное количество разной информации по поводу строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов "ДальРАО". Уже в 2020 году объект планируется сдать в эксплуатацию. Сложно развенчивать мифы, сформированные не всегда компетентными участниками дискуссий по данному вопросу. Но давайте разбираться вместе».

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, сегодня над ним работают уникальные  мировые специалисты. Все процессы будут автоматизированы, а работы будут проводиться с использованием современного оборудования в специальных боксах.

Строительство хранилищ и ВВОЗ радиоактивных материалов из-за пределов края НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! И самое важное - переработка отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов из других стран (и, в частности, из Японии) не может вестись в Приморье, поскольку это запрещено российским законодательством (Закон «Об обращении с радиоактивными отходами» заключается в том, чтобы создать единую государственную систему в области обращения с РАО – ЕГС РАО).

Для России это уникальный проект, основная задача которого  - поднять уровень безопасности и экологии, а никак не навредить жителям.

Кстати, 28 ноября 2018 года была проведена встреча членов Клуба «Нам здесь жить» с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - полномочным представителем Президента Российской Федерации в ДФО Юрием Петровичем Трутневым. На встрече обсуждались вопросы развития лесной отрасли и деревообработки. Юрий Петрович поблагодарил участников встречи за добрые начинания Клуба в работе на благо жителей Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморье  экология  ядерные отходы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru