Клуб "Нам здесь жить" развенчивает слухи о "ядерном могильнике" в Приморье

В Приморье состоялось заседание Клуба, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с острой сегодня для края темой

В понедельник, 28 января состоялось очередное заседание членов НКП Клуба «Нам здесь жить».

Напомним, что 12 ноября 2018 года по инициативе Президента Тихоокеанской инвестиционной группы ПАО «ТИГР» Сергея Михайловича Дарькина состоялось собрание кандидатов в члены НКП Клуба «Нам здесь жить».

В состав Клуба вошли действующие и бывшие руководители Приморья, депутаты Государственной Думы от Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, руководители (собственники) крупного бизнеса и военные.

Ключевая цель - в объединении возможностей и усилий членов Клуба и содействие им в достижении общеполезных целей, а именно: продвижение интересов Приморского края, направленных на создание комфортных условий и улучшения качества жизни жителей Приморского края.

«Считаю, что нашему региону необходима такая экспертная площадка, которая объединяет интересы бизнеса, законодательной и исполнительной власти, находит пути решения ключевых проблем Приморского края», - уверен Игорь Чемерис, депутат Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, член Клуба.

В понедельник, на очередном заседании членов Клуба, участниками была заслушана информация от директора ДВЦ "ДальРАО" Константина Семеновича Сиденко по вопросу «Организация сбора, хранения и утилизации ЯО на территории Приморского края. Проблемные вопросы. Общие понятия по захоронению ЯО (ТРАО)».

Игорь Чемерис, член Клуба: «В СМИ и социальных сетях на сегодняшний день присутствует достаточное количество разной информации по поводу строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов "ДальРАО". Уже в 2020 году объект планируется сдать в эксплуатацию. Сложно развенчивать мифы, сформированные не всегда компетентными участниками дискуссий по данному вопросу. Но давайте разбираться вместе».

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, сегодня над ним работают уникальные мировые специалисты. Все процессы будут автоматизированы, а работы будут проводиться с использованием современного оборудования в специальных боксах.

Строительство хранилищ и ВВОЗ радиоактивных материалов из-за пределов края НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! И самое важное - переработка отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов из других стран (и, в частности, из Японии) не может вестись в Приморье, поскольку это запрещено российским законодательством (Закон «Об обращении с радиоактивными отходами» заключается в том, чтобы создать единую государственную систему в области обращения с РАО – ЕГС РАО).

Для России это уникальный проект, основная задача которого - поднять уровень безопасности и экологии, а никак не навредить жителям.

Кстати, 28 ноября 2018 года была проведена встреча членов Клуба «Нам здесь жить» с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - полномочным представителем Президента Российской Федерации в ДФО Юрием Петровичем Трутневым. На встрече обсуждались вопросы развития лесной отрасли и деревообработки. Юрий Петрович поблагодарил участников встречи за добрые начинания Клуба в работе на благо жителей Приморского края.