Гимназическая сила

Скандалы, махинации и другие нарушения закона при приеме детей в гимназии Владивостока исчезнут только тогда, когда этим «элитным» учебным заведениям вернут статус обычных школ

Совсем скоро в школах страны начнется запись детишек в первый класс. Событие, без сомнения, важное и ответственное. А кое-где и требующее усилий на грани (а то и за гранью) закона. Увы, и жители Владивостока также норовят устроить своих детей в лучшие школы города с помощью различных хитростей.

Так, напомним, что в прошедшем году прокуратура Приморского края сообщила, что несколько родителей подделали регистрационные документы своим детям, зарегистрировав их в домах, которые приписаны к владивостокской гимназии №2. Однако обман был раскрыт, и излишне сердобольные родители понесут заслуженное наказание.

Деловая газета «Золотой Рог» попыталась разобраться в этой истории. Как рассказали в отделе образования г. Владивостока, жители города в большинстве своем в приоритет ставят несколько школ: гимназию №1, гимназию №2 и школу №13. Именно в эти учебные заведения родители хотят пристроить своих чад, и для достижения этой цели они проделывают даже махинации.

Правила приема детей в школу установлены приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». В соответствии с ним в приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. О количестве мест в первых классах образовательное учреждение должно сообщить на своем сайте не позднее 10 календарных дней с момента издания местного распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями. В первую волну зачисляют детей, проживающих на закрепленной территории.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Подать заявление в школу можно через интернет-портал Госуслуги.

Один из самых распространенных способов обойти правила поступления - это сделать ребенку временную прописку по тому адресу, к которому приписана школа, и подать в необходимое время заявление. Однако проверить подлинность прописки в любой момент могут сотрудники полиции, которые придут по адресу и лично узнают, проживает ли здесь ребенок.

Именно на таких проверках и прокалываются родители. Так, по сообщению прокуратуры г. Владивостока, всего в этом году выявлено 29 нарушений закона в сфере приема детей в образовательные организации. Прокурорами было внесено 20 представлений, четверо работников школ были привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалам прокурорских проверок органами предварительного расследования также возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ - по факту использования подложного документа.

«По результатам проверки, проведенной прокуратурой Первореченского района г. Владивостока, выявлены факты использования и предоставления в гимназию №2 поддельного свидетельства о регистрации по месту пребывания. Прокурор установил, что 3 несовершеннолетних, 2010 г.р., приняты в первый класс на основании этих документов, которые предоставили родители», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В личных картах учащихся среди прочих документов, оказались свидетельства о регистрации, форма которых отличается от установленной законом. Также в отделе миграции отдела полиции в журнале учета соответствующие записи отсутствуют.

Кроме этого, полицейские прошли по указанным адресам и, пообщавшись с хозяевами, установили, что ни родители, ни дети там не проживали. Теперь родителям грозит уголовная ответственность по статье 327 УК РФ, санкции которой предусматривают штраф, обязательные работы или арест до полугода.

Не нарушая закона устроить ребенка в 1-й класс гимназии, даже не проживая на территории, приписанной к учебному заведению, все-таки можно. Так, своеобразная вторая волна, для детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест. Хотя, по сообщениям с форума Vladmama, свободные места в некоторых школах заканчиваются еще в марте-апреле.

Однако любое образовательное учреждение может увеличить количество первых классов, если в нем достаточное количество преподавателей и есть необходимая материальная база. К примеру, так сделала администрация владивостокской гимназии №2. На сайте учреждения написано, что в 2016 году было три первых класса, в этом году их количество увеличили до четырех. Однако стоит отметить, что от школы были откреплены некоторые дома, расположенные по улицам 1-я Круговая, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Некрасовская, Отлогая, 3-я Северная и Партизанский проспект – теперь они закреплены за другой школой. Добавим, что большинство этих домов находится буквально через дорогу от учреждения.

Как ответили в администрации города, открепление данных домов от школьного учреждения произошло по требованию Роспотребнадзора. Школы, которые называются гимназиями, должны обучать детей только в одну смену. Однако гимназия набрала больше первых классов, чем в прошлом году, когда дома еще были закреплены за ней. По мнению возмущенных родителей, сделано это было для того, чтобы освободить места для детей «нужных» людей. Получить на этот счет комментарий в школе корреспонденту «Золотого Рога» не удалось.

Между тем ситуацию активно обсуждают на форумах и сайтах. В гимназию №2 с удовольствием берут талантливых детей, об этом можно судить по комментариям с форумов. Так, пользователь «Тайни» пишет: «У нас на работе тоже сотрудник рассказывал, что внучку возьмут в 1-й класс в гимназию, потому что ее взяли в их танцевальную студию и она за школу танцевать будет. Явки и пароли не узнавала :) (Прим. ред. - цитирование с сохранением авторских знаков)». Также детей берут в школу за «добрые» дела их родителей сообщает пользователь под ником «Пряник»: «Водила своего старшего на кружки и краем уха слышала, как мужик рассказывал как он ребенка за проектор в класс в гимназию пристроил. Но подойти поинтересоваться было неудобно».

Приходилось сталкиваться с мнением, что принимают в гимназию детей и на «коммерческой основе». По слухам, в этом году в гимназии цена за одного ребенка выросла до крупной суммы денег. Между тем прокуратура г. Владивостока нарушений норм действующего законодательства при зачислении несовершеннолетних в образовательные организации на «коммерческой основе» не выявляла. Это и понятно, вряд ли родители, устроившие своих чад в хорошую школу не по географическому принципу, будут делиться способами поступления или рассказывать о внесенных денежных суммах.

Один из родителей, пожелавший не называться, согласился рассказать «Золотому Рогу» о нюансах обучения в одной из «элитных» школ Владивостока:

- Наш ребенок уже закончил гимназию, поэтому мы можем рассказать о всех этапах обучения. Начну с того, что мы пришли записываться в школу «по району» - наш дом входил в число приписанных к гимназии. Сразу скажу, что через год и наш дом и еще с десяток адресов вычеркнули из этого списка. Представляете, дом стоит в паре сотен метров от школы, а ребенка твоего посылают в учебное заведение за четыре-пять остановок. Но нам, повторюсь, тогда повезло. Когда мы пришли записываться, у директора буквально кровь из зубов полилась. Она нам пыталась всучить коммерческий договор на поступление, где была указана сумма в несколько десятков тысяч рублей, но мы отказались. Нас все-таки записали, но напоследок директор в отчаянии сказала: вы хоть оркестр народных инструментов купите за поступление в гимназию. Мы пообещали, но потом решили этого не делать. С чего бы?!

Видимо в силу всего этого наш ребенок попал в самый последний по списку по ранжиру первый класс гимназии. Я думаю, все понимают, по какому принципу в таких «блатных» учреждениях берут детей в 1-й «а», а каких - в 1-й «б» и так далее. Когда позже мы узнали, чьи дети и внуки, включая начальников с большими погонами, учатся в классе с литерой «а», мы поняли, что, если что, жаловаться на нарушения и поборы в принципе бесполезно. При этом там были дети из самых разных районов города и даже края. Из Артема, к примеру. Отмечу также, что наш ребенок однажды пять лет подряд (!) учился во вторую смену, а класс «а» - ни одного года за все время учебы. Только в первую. Из-за этого нам пришлось забыть про спортивную секцию и художественные курсы. Вторая смена убивает любые таланты и способности.

Что касается денег, то платить приходилось всегда и за все, хотя никаких гиперзапросов со стороны дирекции не было. Ценник, конечно, менялся, но под занавес школы мы платили где-то 4 тысячи рублей в месяц плюс отдельные траты на различные мероприятия и ремонты. Не смертельно, конечно, но в ряде случаем нам приходилось скидываться за детишек, чьим родителям и эти деньги не по карману.

Главными плюсами таких учебных заведения являются большие вложения на оснащение, они более продвинуты в плане проведения дополнительных мероприятий. Да и дети здесь, как нам кажется, учатся, уж извините, все-таки, более воспитанные, интеллигентные и, скажем так, присмотренные. Это и понятно, учитывая кто у них родители. Поэтому атмосфера, по части отношений, здесь, как нам кажется, лучше, чем во многих других школах. С какими-либо проблемами с «золотой молодежью» за все время учебы мы не сталкивались.

А вот к качеству учебы вопросы остались. С первого класса здесь берут объемами, а не качеством усвоения материала. В итоге на «домашку» почти сразу стало уходить не менее 4-5 часов в день, а к 4-му классу уже и все семь. Большинство детей уже в младшей школе просто надорвались, перестали что-либо активно воспринимать и скатились на «тройки», с трудом понимая программу. А средние и старшие классы в гимназии уже мало чем отличались от обычной школы. Тут как и везде - повезет с учителем или нет. Нашему классу доставались разные учителя, но в основном те, от которых «отказались» классы «а» и «б». Здесь также большая текучка кадров. Как результат, к примеру, на итоговой контрольной по математике в 9-м классе из 21 ученика класса 17 написали экзамен на «2», а остальные - с трудом на «3». ГИА в нашем классе многие сдавали со второй, а то и третьей попытки. А вы говорите - «элитная школа». А уже после 9-го класса к делу подключились репетиторы - знаний, полученных в гимназии, для ЕГЭ катастрофически не хватает. После ЕГЭ оказалось, что наша гимназия среди всех школ города много лет исправно болтается где-то посередине списка. То есть никаких особых знаний и преимуществ обучение здесь не дает.

Я много слышал о скандалах, связанных с поступлением в гимназии Владивостока. Думаю, что самым разумным будет вернуть этим заведением статус обычных школ, как они и были изначально. И сразу столько поводов для махинаций с пропиской, взяток, заключения договоров на «добровольную» матпомощь школам исчезнет. Надуманная «элитность» этих школ создает почву для конфликтов, а детей с малых лет учит только тому, что если у тебя есть блат и деньги, то ты - белая кость. Самое плохое здесь, что мы говорим о муниципальных школах, которые содержатся на наши с вами деньги. И такая чудовищная несправедливость. Пускай частные школы и будут гимназиями. А дети жителей Владивостока должны быть равны!

Газета «Золотой Рог» готов продолжить дискуссию на эту тему на своих страницах.

КСТАТИ

Гимназия на… 82-м месте

На всероссийском сайте «Школы России - отзывы, рейтинги, сообщества» рейтинг владивостокской гимназии №2 совсем невысок. На осень 2017 года он составляет - 3,7 балла.

Гимназия №2 занимает 82-е место в общем списке образовательных учреждений г. Владивостока, ее обгоняют самые обычные школы города.

Иван КРЫШАН.