Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы выбирают адреса для благоустройства
В Арсеньеве проводятся общественные обсуждения по выбору общественных территорий, которые благоустроят в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». По итогам второй недели народного голосования в лидерах - Аллея депутатов.
«Жителям предложены для обсуждения следующие 10 общественных территорий: Аллея депутатов, детский городок «Радость» за кинотеатром “Космос”, Комсомольская площадь и площадь Славы, сквер в честь 25-летия Арсеньева, сквер по улице Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания), сквер по улице Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), сквер в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона), сквер имени Абиденко (территория в районе гостиницы “Таежная”), сквер имени Манойленко (территория напротив школы № 5)», - рассказали в муниципалитете.
Территории будут определены рейтинговым голосованием, которое состоится 18 марта 2018 года. Сейчас же в рамках конкурсного отбора территорий, за которые можно будет проголосовать 18 марта, в фойе здания администрации городского округа на улице Ленинской, 8, установлена урна для голосования.
«Любой житель города может отдать свой голос за предложенные территории. Еженедельно по пятницам мы проводим выемку и обработку бюллетеней. Так, 19 января были подведены очередные промежуточные итоги общественных обсуждений. На сегодняшний день в лидерах - Аллея депутатов, которая «потеснила» фаворитов прошлой недели - детский городок «Радость» и сквер имени Манойленко», - прокомментировали специалисты администрации Арсеньева.
Администрация Арсеньева призывает принять участие в общественных обсуждениях всех неравнодушных жителей города, ведь какие территории благоустроят в ближайшем будущем - зависит от самих горожан.
Отметим, Арсеньев одним из первых в Приморье активно включился в масштабный федеральный проект по формированию современной городской среды. Программа прошлого года в городе выполнена полностью - завершено благоустройство 10-ти дворов, частичное благоустройство сквера напротив физкультурно-спортивного центра «Полет» и парка «Восток».
Отметим, 18 марта 2018 года в голосовании по выбору общественных территорий, где будет проходить благоустройство, в обязательном порядке примут участие населенные пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. Таких муниципальных образований в крае 14 - это 12 городских округов и два поселения - Покровское и Кавалеровское.
Пункты для голосования за проекты благоустройства организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов до или после участия в выборах.
Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина.
Подготовила Полина ЛАПИНА.
Новости тематики
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Население приморской глубинки осталось без дров
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- В Приморье управляющая компания заплатит штраф за деревья на лоджии
- Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду
- Во Владивостоке "расцвели" фонтаны и тюльпаны
- Приморские северяне могут замерзнуть следующей зимой
- В Приморье благоустроят 57 городов и поселков
- Во Владивостоке будут два месяца наводить чистоту
Новости раздела
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Первая семья жителей микрорайона Мыс Астафьева в Находке получила ключи от новой квартиры
- Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"
- Во Владивостоке "разошьют" историческую зону города
- Большая часть желающих переехать выбирает Приморский край
- Численность населения Дальнего Востока "должна увеличиться на 452 тысячи человек"
- Ученые поддержали предложение правительства Сахалина об организации любительского лова горбуши
- Информацию о штрафах от ГИБДД автомобилисты Приморья ищут в сети
- В Приморье медведи отложили зимнюю спячку
- Бизнес-гороскоп: Близнецам перепадет работы и денег на двоих
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"