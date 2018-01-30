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Приморцы выбирают адреса для благоустройства

30 Января 2018, 11:50 | Приморье

В Арсеньеве проводятся общественные обсуждения по выбору общественных территорий, которые благоустроят в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». По итогам второй недели народного голосования в лидерах - Аллея депутатов.

«Жителям предложены для обсуждения следующие 10 общественных территорий: Аллея депутатов, детский городок «Радость» за кинотеатром “Космос”, Комсомольская площадь и площадь Славы, сквер в честь 25-летия  Арсеньева, сквер по улице Калининская, 14 (справа от фасадной стороны здания), сквер по улице Калининская, 18 (справа от фасадной стороны здания), сквер в районе перекрестка улиц Калининская и Жуковского (нечетная сторона), сквер имени Абиденко (территория в районе гостиницы “Таежная”), сквер имени Манойленко (территория напротив школы № 5)», - рассказали в муниципалитете.

Территории будут определены рейтинговым голосованием, которое состоится 18 марта 2018 года. Сейчас же в рамках конкурсного отбора территорий, за которые можно будет проголосовать 18 марта, в фойе здания администрации городского округа на улице Ленинской, 8, установлена урна для голосования.

«Любой житель города может отдать свой голос за предложенные территории. Еженедельно по пятницам мы проводим выемку и обработку бюллетеней. Так, 19 января были подведены очередные промежуточные итоги общественных обсуждений. На сегодняшний день в лидерах - Аллея депутатов, которая «потеснила» фаворитов прошлой недели - детский городок «Радость» и сквер имени Манойленко», - прокомментировали специалисты администрации Арсеньева.

Администрация Арсеньева призывает принять участие в общественных обсуждениях всех неравнодушных жителей города, ведь какие территории благоустроят в ближайшем будущем - зависит от самих горожан.

Отметим, Арсеньев одним из первых в Приморье активно включился в масштабный федеральный проект по формированию современной городской среды. Программа прошлого года в городе выполнена полностью - завершено благоустройство 10-ти дворов, частичное благоустройство сквера напротив физкультурно-спортивного центра «Полет» и парка «Восток».

Отметим, 18 марта 2018 года в голосовании по выбору общественных территорий, где будет проходить благоустройство, в обязательном порядке примут участие населенные пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. Таких муниципальных образований в крае 14 - это 12 городских округов и два поселения - Покровское и Кавалеровское.

Пункты для голосования за проекты благоустройства организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов до или после участия в выборах.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина.

Подготовила Полина ЛАПИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: благоустройство  голосование  жкх 



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