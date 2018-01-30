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Первая семья жителей микрорайона Мыс Астафьева в Находке получила ключи от новой квартиры
«Терминал Астафьева» продолжает реализацию программы по расселению из аварийного жилья в Находке
Семья Ивахненко, в которой трое детей, первой переехала из барака постройки 1930-х годов. В их старом доме нет ни горячей воды, ни канализации. «Терминал Астафьева» в рамках программы расселения предоставил жителям самостоятельно выбрать подходящую квартиру и район проживания. Ивахненко решили переехать на соседнюю с Астафьева улицу Рыбацкую.
Помимо того, что новая квартира находится в новостройке, она еще и значительно больше: в комнатах барака они умещались впятером на 29 квадратных метрах, а площадь новой квартиры составляет 50 квадратных метров.
Александра ИВАХНЕНКО:
«Сегодня мы испытываем непередаваемые ощущения. Сейчас планируем перепланировку квартиры и ремонт. В нашем старом доме была маленькая общая кухня, пришлось самим делать септик, ставить душевую кабину. Мы благодарны«Терминалу Астафьева» за то, что дал нам и нашим детям жить по-человечески».
Всего в микрорайоне более 30 семей, которые живут в аварийных бараках. 2 барака, которые должны были расселить еще в 70-х годах, практически вплотную расположены к границе промышленной зоны. «Терминал Астафьева» решил взять на себя решение этой острой социальной проблемы: сначала помог с проведением экспертизы, которая и признала дома аварийными, а после – занялся приобретением квартир.
Александр ГАНИН, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»:
«Люди на протяжении многих лет добивались признания этих домов аварийными, обращались в разные инстанции, в итоге их дома включили в программу по переселению. Но ждать своей очереди пришлось бы как минимум еще 3 года, поэтому «Терминал Астафьева» совместно с Администрацией Находкинского городского округа, с общественным движением «Народная экспертиза» нашли механизмы государственно-частного партнерства и начали переселять людей».
В первую очередь будут расселены 3 семьи, в которых есть маленькие дети. Они уже выбрали себе квартиры и сейчас оформляют необходимые документы. Одна из семей останется жить в микрорайоне «Мыс Астафьева», другая переедет ближе к центру города. Контроль за исполнением программы осуществляет общественная организация «Народная экспертиза».
Владимир МИХАЛЕНКОВ, руководитель представительства Общественного движения «Народная Экспертиза»:
«Расселение из ветхого жилья - одно из направлений комплекса мер, которые принимают стивидорные компании совместно с движением «Народная экспертиза». Важно отметить, что данный комплекс мер был разработан при участии сенатора от Приморья Людмилы Талабаевой и находится как под ее постоянным контролем, так и под контролем полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и ВРИО Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Со своей стороны, «Народная экспертиза» следит за тем, чтобы жители были довольны качеством жилья, которое они получают по этой программе»
Программа «Терминала Астафьева» по переселению рассчитана до 2020 года, в результате все жители аварийных домов Мыса Астафьева должны быть обеспечены качественным жильем.
Юрий РОГОВ.
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