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С 1 февраля более 800 тысяч россиян набросятся на дальневосточные гектары в Приморье
В Приморье готовы к реализации третьего этапа федеральной программы по выдаче дальневосточных гектаров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Об этом губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил в эфире программы «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим». Он акцентировал внимание, что по предварительным данным с 1 февраля в Приморье ожидают поступление более 800 тысяч заявлений от жителей страны.
«Наша задача – максимально помочь людям при оформлении заявлений на дальневосточный гектар в Приморье. Уверен, что Приморье будет пользоваться большой популярностью у россиян с 1 февраля, когда землю здесь себе взять сможет каждый, а, по предварительным прогнозам, за гектаром к нам обратятся более 800 тысяч человек», – заявил Владимир Миклушевский.
Глава региона добавил, что уже принят ряд мер для того, чтобы оформление земельного участка было максимально удобным для людей.
«Еще с начала реализации программы я поставил задачу – максимально снизить количество отказов на получение дальневосточного гектара в Приморье и организовать работу по оказанию всесторонней помощи гражданам в оформлении заявок на землю. Так, за три месяца – с октября 2016 по январь 2017 года – процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46% до 16%. С каждым заявителем налажена индивидуальная работа», – заявил глава региона, отметив, что основная причина отказа связана с ошибками при выборе границ земельного участка.
Кроме того, по поручению Владимира Миклушевского, в регионе организован прием заявок в бумажном виде, а также через все МФЦ «Мои документы». Идет набор дополнительного штата сотрудников, участвующих в обработке заявлений, – кадастровых инженеров и геодезических бригад.
Губернатор Приморья подчеркнул, федеральная программы будет способствовать как приросту населения края, так и экономическому развитию в регионе.
«Люди поедут к нам осваивать землю, а это значит, что появятся новые предприятия малого и среднего бизнеса. Соответственно, увеличится налоговая база краевого бюджета, а это значит, что мы сможем улучшить финансирование всех социальных программ», – отметил глава региона.
Что касается реализации первых двух этапов федеральной программы – с 1 июня 2016 года в Приморье одобрено более двух тысяч заявок на дальневосточные гектары, еще более трех тысяч – находятся на рассмотрении.
Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.
Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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