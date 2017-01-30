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В Приморье Центробанк помянули недобрым словом
Во Владивостоке активисты Национально-Освободительного движения потребовали от правления Центробанка России понижения ключевой ставки, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». Более десятка активистов НОД вышли на митинг с плакатами на которых призывали к маленьким кредитным ставкам. Также они установили стенд, на котором были призывы к референдуму и смене конституции.
«Наша акция приурочена к 3 февралю, когда правление ЦБ РФ в очередной раз соберется, чтобы принять решение о ключевой ставке (ставке рефинансирования), от которой зависит жизнь каждого гражданина России, а особенно жизнь и развитие малых и средних предприятий. Им, как воздух, необходимы национальные, то есть в рублях, кредиты, под обычный для европейских стран процент - 2-5 процента годовых, а не под грабительский процент, как у нас - 12-20 процента годовых», - подметил координатор Приморского отделения НОД Евгений ЧУСОВИТИН.
Во время пикета работали и колонки из которых звучал гимн СССР, предложения В.В. Путина о снижении ставки ЦБ и мнения многих других политиков современной России.
Добавим, что это не первая акция НОД призывающая к снижению процентной ставки, в середине декабря участники НОД провели акцию перед отделением Центробанка во Владивостоке. После акции процентная ставка ЦБ осталась на прежнем уровне.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Национально-Освободительного движение (НОД) - российское политическое движение. В качестве своей цели НОД провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства. Руководителем является депутат Госдумы Евгений Федоров.
Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Нынешняя власть и движение вперед(для простого народа), несовместимые лозунги. "Не умерли, и то хорошо"-Под таким плакатом надо стоять.