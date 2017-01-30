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В Приморье резервный фонд для подкормки копытных составил более 300 тонн
Глубокий снег осложняет и без того тяжелую зиму для диких копытных животных в Приморском крае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По инициативе WWF России, Центра «Амурский тигр» и Департамента охотнадзора Приморского края в охотхозяйстве «Синегорье» Анучинского района состоялся семинар по организации подкормки диких копытных в ареале тигра.
Отсутствие основных нажировочных кормов и глубокий снег, который уже лег в некоторых районах Приморья, осложняют в этом году и без того тяжелую зиму для диких копытных животных. Для того, чтобы сохранить копытных, которые являются основным источником питания амурского тигра, необходимо проводить своевременные мероприятия по увеличению их численности, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
«Копытные животные – основной ресурс как для тигра, так и для человека. Большая часть населения сельской местности Приморского края живет за счет леса. Именно поэтому во многих районах и на территориях охотхозяйств необходимо увеличивать численность копытных до уровня, который бы удовлетворял потребности и тигра, и человека. Тогда конфликты между людьми и хищником будут сведены к минимуму. Такие семинары уже стали традиционными. Надеемся, что у тигра появится больше дружественных охотхозяйств», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев.
В ходе семинара, который состоялся 26 января, представители 12 охотхозяйств Приморского края, в которых тигры – постоянные обитатели, рассмотрели вопросы управления популяциями копытных, охраны и биотехнии, познакомились с организационно-экономическими условиями ведения охотничьего хозяйства нового типа, а также попытались понять, возможен ли компромисс между устойчивым ведением охотничьего хозяйства и сохранением крупных хищников. На примере работы модельного охотхозяйства WWF «Снегорье» были показаны реальные возможности восстановления и существенного увеличения численности диких копытных животных.
«Мы проводили семинар на базе модельного хозяйства, которое было создано четыре года назад Всемирным фондом дикой природы и администрацией хозяйства, и работа которого доведена до высокого уровня. Сейчас в «Синегорье» можно привозить людей и показывать, как нужно вести охотничье хозяйство, чтобы оно было устойчивое, чтобы там было хорошо и редким видам животных, и охотникам. Ведь главная задача – это нахождение компромисса между человеком и тигром», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
В организации обучающего семинара для охотпользователей Приморья активное участие приняли специалисты краевого департамента охотнадзора.
«Мы осуществляем охрану объектов животного мира на территории всего Приморского края. В том числе и охотпользователям помогаем защищать свои аренды, разъясняем, как осуществлять охрану самостоятельно, – комментирует директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов. – Данный семинар специально организован для того, чтобы подсказать, как верно удерживать высокую численность зверя на своих участках. Ведь это целая наука. Просто получить зерно и разбросать его на территории охотугодий – не факт, что это будет полезно животным. Например, если олень много съест чистого зерна, он может даже погибнуть. Поэтому нужно следовать отработанной технологии, верно ее применять».
Специалисты уверенны, что тесное сотрудничество природоохранных организаций и охотпользователей, а также своевременное проведение профилактических мер, поможет спасти и приумножить поголовье диких копытных животных, и, как следствие, сохранить краснокнижного амурского тигра. Именно поэтому Центр «Амурский тигр» совместно с WWF России, при поддержке Администрации Приморского края с 2013 года накануне зимы создают резервный фонд кормов, который распределяется между ответственными охотпользователями Приморья. В этом году такой резервный фонд составил более 300 тонн, и эти корма уже используются для подкормки копытных.
Автор верхнего фото - Павел Фоменко, WWF России.
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