Резиденция Деда Мороза появится в Приморье

В этом году в Приморье появится новый культурный и туристический объект – резиденция Деда Мороза.

Об этом сообщила директор департамента культуры Приморского края Анна Алеко в ходе онлайн-конференции сегодня, 30 января.

По словам Анны Алеко, резиденция будет расположена в Арсеньеве вблизи горнолыжной базы.

«Это важный спортивный объект, который привлекает большое количество гостей и жителей края. Важно развивать инфраструктуру вокруг него», - отметила директор департамента культуры.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.