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В Приморье рассчитали прожиточный минимум для всех слоев населения
Постановлением администрации Приморского края утвержден прожиточный минимум на душу населения и по социально–демографическим группам населения за 4 квартал 2013 года.
Как пояснили в департаменте труда и социального развития края, эти данные необходимы при реализации социальных программ, назначении мер социальной поддержки.
В 4 квартале 2013 года среднедушевой прожиточный минимум составил 9 649 рублей. В сравнении с 3 кварталом он увеличен на 2,6 процента. Для трудоспособного населения показатель вырос на 2,4 процента и составляет 10 169 рублей.
На 2,7 процента в сравнении с предыдущим показателем вырос прожиточный минимум для пенсионеров. Теперь его размер 7 726 рублей. Напомним, что этот показатель необходим при назначении региональной доплаты к пенсии.
Больше других увеличен прожиточный минимум для детского населения – на 3,5 процента. Прожиточный минимум на ребенка в Приморье оценивается в 10 281 рубль. Отметим, что именно такую сумму в 1 квартале нынешнего года будут получать многодетные семьи в качестве ежемесячного пособия на третьего (последующего) ребенка.
Специалисты подсчитали, что в целом за 2013 год величина прожиточного минимума в расчете на душу населения края составила 9 395 рублей. Сравнительно с 2012 годом показатель увеличился на 22 процента.
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