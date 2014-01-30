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В Приморье рассчитали прожиточный минимум для всех слоев населения

30 Января 2014, 17:45 | Приморье

Постановлением администрации Приморского края утвержден прожиточный минимум на душу населения и по  социально–демографическим группам населения за 4  квартал 2013 года.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития края, эти данные необходимы при реализации социальных программ, назначении мер социальной поддержки.

В 4 квартале 2013 года среднедушевой прожиточный минимум составил 9 649 рублей. В сравнении с 3 кварталом он увеличен на 2,6 процента. Для трудоспособного населения показатель вырос на 2,4 процента и составляет 10 169 рублей.

На 2,7 процента в сравнении с предыдущим показателем  вырос прожиточный минимум для пенсионеров. Теперь его размер  7 726 рублей.  Напомним, что этот показатель необходим при назначении региональной доплаты к пенсии.

 Больше других увеличен прожиточный минимум для детского населения – на 3,5 процента. Прожиточный минимум на ребенка в Приморье оценивается в 10 281 рубль. Отметим, что именно такую сумму в 1 квартале нынешнего года будут получать многодетные семьи в качестве ежемесячного пособия на третьего (последующего) ребенка.

Специалисты подсчитали, что в целом за 2013 год величина прожиточного минимума в расчете на душу населения края составила 9 395 рублей. Сравнительно с 2012 годом показатель увеличился на 22 процента.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.  

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: прожиточный минимум 






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