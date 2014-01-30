В Приморье разработают экологическую стратегию

По инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вопрос о разработке экологической стратегии региона вошел в повестку заседания общественного экспертного совета.

Первое в этом году заседание общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае состоялось вчера, 29 января, в селе Суражевка.

Вице-губернатор Сергей Сидоренко приветствовал экологов от лица Губернатора, отметив, что реализация ряда проектов в Приморье актуализирует проблемы экологии.

«Владимир Владимирович высказал идею о необходимости разработки экологической стратегии. И хотел бы лично с вами обсудить этот вопрос в ближайшее время», - обратился к участникам заседания Сергей Сидоренко.

Председатель общественного экспертного совета Юрий Журавлев отметил, что экологическая программа Приморья должна стать предплановым документом для инвестиций.

«Такой документ предназначен органам представительной и исполнительной власти для принятия экологически-обоснованных решений по развитию отдельных территорий. Он может служить основой для проведения экологических экспертиз крупных народно-хозяйственных проектов», - обозначил председатель совета.

Вице-губернатор подчеркнул, что важные экологические аспекты будут учтены в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Свое мнение о будущей экологической стратегии высказал эксперт Дмитрий Царев.

«Инвестиции – основной драйвер роста экономики. Но инвестор нуждается в ясных правилах игры. Считаю, к программе должна быть приложена хорошая карта зонального планирования. С главами муниципальных образований нужно провести работу по определению территорий, где производства будут размещаться с минимальным ущербом для экологии. Тогда инвестор будет знать, где находятся промышленные, рекреационные и другие зоны», - подчеркнул он.

Вице-губернатор согласился с мнением эксперта.

«Нет сомнения в том, что в Приморье будут созданы территории опережающего развития. Важно сделать так, чтобы инвесторы они вписывались в экологическую концепцию. Территории должны пройти соответствующую экспертизу. Тут помощь общественности незаменима», – заявил Сергей Сидоренко.

В рамках заседания для участников совета была проведена экскурсия по недавно построенным в Суражевке инновационным теплицам.

Вице-губернатор отметил, что применяемые здесь технологии обеспечивают экологически чистое производство.

«Для края и его жителей самое важное, чтобы на рынке был экологически безопасный продукт. Оптимальное использование света позволяет выращивать здесь именно такую продукцию. Замкнутый цикл питания растений исключает выбросы во внешнюю среду», - заявил он.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.