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В Приморье разработают экологическую стратегию
По инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вопрос о разработке экологической стратегии региона вошел в повестку заседания общественного экспертного совета.
Первое в этом году заседание общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае состоялось вчера, 29 января, в селе Суражевка.
Вице-губернатор Сергей Сидоренко приветствовал экологов от лица Губернатора, отметив, что реализация ряда проектов в Приморье актуализирует проблемы экологии.
«Владимир Владимирович высказал идею о необходимости разработки экологической стратегии. И хотел бы лично с вами обсудить этот вопрос в ближайшее время», - обратился к участникам заседания Сергей Сидоренко.
Председатель общественного экспертного совета Юрий Журавлев отметил, что экологическая программа Приморья должна стать предплановым документом для инвестиций.
«Такой документ предназначен органам представительной и исполнительной власти для принятия экологически-обоснованных решений по развитию отдельных территорий. Он может служить основой для проведения экологических экспертиз крупных народно-хозяйственных проектов», - обозначил председатель совета.
Вице-губернатор подчеркнул, что важные экологические аспекты будут учтены в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.
Свое мнение о будущей экологической стратегии высказал эксперт Дмитрий Царев.
«Инвестиции – основной драйвер роста экономики. Но инвестор нуждается в ясных правилах игры. Считаю, к программе должна быть приложена хорошая карта зонального планирования. С главами муниципальных образований нужно провести работу по определению территорий, где производства будут размещаться с минимальным ущербом для экологии. Тогда инвестор будет знать, где находятся промышленные, рекреационные и другие зоны», - подчеркнул он.
Вице-губернатор согласился с мнением эксперта.
«Нет сомнения в том, что в Приморье будут созданы территории опережающего развития. Важно сделать так, чтобы инвесторы они вписывались в экологическую концепцию. Территории должны пройти соответствующую экспертизу. Тут помощь общественности незаменима», – заявил Сергей Сидоренко.
В рамках заседания для участников совета была проведена экскурсия по недавно построенным в Суражевке инновационным теплицам.
Вице-губернатор отметил, что применяемые здесь технологии обеспечивают экологически чистое производство.
«Для края и его жителей самое важное, чтобы на рынке был экологически безопасный продукт. Оптимальное использование света позволяет выращивать здесь именно такую продукцию. Замкнутый цикл питания растений исключает выбросы во внешнюю среду», - заявил он.
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