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В Приморье упростили требования к оформлению демографического пособия
В Приморье постановлением администрации края изменен порядок оформления ежемесячной денежной выплаты по случаю рождения третьего (последующего) ребенка. Об этом сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Как пояснили специалисты, с этого года для получения этой меры социальной поддержки достаточно, чтобы кто-либо из родителей (заявитель) имел временную регистрацию по месту проживания.
Ранее требовалось постоянное проживание заявителя на территории региона. Также новый порядок не требует регистрации по месту жительства родителей всех детей. Достаточно, чтобы совместное проживание с заявителем было оформлено на того ребенка, на которого оформляется пособие (третьего или последующего).
Кроме того, постановлением изменен перечень социальных выплат, которые учитывали в доход семьи при исчислении величины среднедушевого дохода. Из него исключили три вида выплат, связанных с беременностью и родами. Это те пособия, которые существенно увеличивали среднедушевой доход в семье и не позволяли родителям претендовать на демографическое пособие.
В департаменте убеждены, что упрощенные требования к пакету документов и уровню семейного дохода сделают демографическое пособие для многодетных семей доступнее.
Справочно. По информации Приморскстата среднедушевой денежный доход населения по Приморскому краю за 2013 год составил 24 032 рубля. Это значит, что для получения ежемесячной демографической выплаты доход семьи из пятерых человек не должен превышать 120 160 рублей. Напомним, что мера соцподдержки распространяется на семьи, где третий (последующий) ребенок появился с 1 января 2013 года.
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