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Администрация Дальнегорска ищет спасателей через конкурс

30 Января 2013, 10:15 | Приморье

Потенциальный поставщик услуг должен притупить к ликвидации последствий ЧС не менее чем через 10 часов с момента ее наступления.

Администрация Дальнегорска ищет поставщика услуг на случай чрезвычайной ситуации. На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru администрацией Дальнегорского городского округа выставлены техническое задание и другие документы для проведения предварительного отбора участников размещения заказа  в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дальнегорского городского округа в 2013 году.

Согласно техническому заданию, потенциальный поставщик услуг, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории Дальнегорского городского округа должен будет притупить к ликвидации ее последствий не позднее 10 часов с момента поступления извещения. Будущий исполнитель  обязан строго соблюдать меры безопасности при подготовке и эксплуатации специального оборудования, иметь высококвалифицированные кадры, прошедшие специальную подготовку. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься в течение месяца до 28 февраля 2013 года. Прием заявок на участие в предварительном отборе осуществляется в здании администрации Дальнегорского городского округа. Заявка на участие в предварительном отборе подается в письменной форме, заверенная подписью участника размещения заказа (уполномоченного представителя участника размещения заказа) и печатью. Заявки на участие в предварительном отборе в форме электронного документа подаются на адрес электронной почты: economdal@mail.ru.

Татьяна КУРОЧКИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: чрезвычайные ситуации  Дальнегорск  спасатель 



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