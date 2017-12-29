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Новогодние подарки от радио "Шансон" в акции "Мешок Деда Мороза"

29 Декабря 2017, 16:34 | Приморье

До Нового, 2018 года остались считанные дни! Впереди нас ждет самое волшебное время - выбор подарков для близких, составление новогоднего меню, украшение елки, уютные вечера в кругу семьи за просмотром очередного новогоднего фильма!

По традиции хорошее радио «Шансон» за месяц до Нового года приглашает в свою студию Деда Мороза с подарками, который каждый день дарит отличное настроение и предвкушение сказки!

C 4 по 29 декабря каждый будний день ведущие хорошего радио в прямом эфире достают по одному подарку из мешка Деда Мороза. Дозвонившемуся слушателю нужно отгадать, что приготовил наш сказочный персонаж. Три подсказки ждут каждого дозвонившегося, и самому проницательному, догадливому и удачливому достанется чудесный подарок от Деда Мороза и радио «Шансон».

Также подсказки будут на официальных страницах в социальных сетях. Каждый день мы заранее будем подглядывать, что нам приготовил Дедушка, и подсказывать читателям и слушателям.

Радио «Шансон» совместно с Дедом Морозом ждут вас в новогоднем эфире 103.2 FM!

Телефон эфира — (423) 220-93-83.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Шансон  акция  радио 



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