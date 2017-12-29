Гороскоп-2018: Собака серьезна, справедлива и искренна

Что принесет 2018 год людям? Как Желтая Собака, хозяйка года, будет влиять на их жизнь? Кому поможет, а кого невзлюбит?

16 февраля 2018 года в 00 часов 06 минут по московскому времени наступает год Желтой Земляной Собаки. Собака - символ благополучия и счастья, заботы и преданности, хозяйственной домовитости и достатка. Она с самых первых дней своего правления примется наводить порядок на нашей планете. Это очень мудрая, лояльная и позитивная персона, с которой можно не только нормально жить, но и двигаться вперед, расширяя горизонты и обогащая свой ум и душу.

Судя по образу жизни собак, можно с точностью сказать, что он будет спокойнее, чем несколько предыдущих лет. Стихия Собаки 2018 года - Земля, это значит, что весь год будет наполнен позитивной энергетикой и умиротворением. Хозяйка года чтит и ценит семейные отношения, теплоту и уют дома. Всем, кто искренне желает сохранить или приобрести семью, она поможет. За предательство и измены Собака накажет, такова ее суть.

Все добрые, честные и упорные люди в 2018 году получат шанс достигнуть успеха в сфере работы и финансов. Стоит лишь научиться быть честнее и трудолюбивее. В политической и социальной сфере грядут большие перемены. Собака не любит агрессии и лжи. В 2018 году стоит сделать переоценку жизненных ценностей, дорожить тем, что есть, и не гнаться за призрачными мечтами.

Рожденные в год Собаки люди - честные, трудолюбивые, любящие и преданные. С ними легко найти общий язык, они отлично вписываются в любой коллектив. Хозяйка года поможет людям преобразиться и открыться. В этом году победит добро. Добро в сердце каждого человека, и большое общее добро.

Гороскоп на 2018 год будет способствовать активизации у людей таких качеств, как основательность, практичность, последовательность в поступках и решениях, сдержанность в чувствах и отношениях.

Собака серьезна, справедлива, искренна и будет каждого из нас подталкивать к правдивым суждениям, адекватным поступкам, гуманным решениям. Она даже сумеет примирить давно враждующие стороны, тем самым в мире установится долгожданное спокойствие и согласие.

Стоит отметить, что Собака - верный и честный знак, который не потерпит предательства ни в каком виде и не допустит к рулю тех, кто нечист на руку. Провинившемуся она в полной мере воздаст по заслугам, и сделает это любым способом - проблемы на работе, трудности с финансами или крах дружбы, не считая других более затейливых неприятностей.

В 2018 год Собаки радикальные финансовые перемены могут затронуть не только политическую, но и социально-экономическую сторону жизни общества. Можно ожидать новых законов, связанных с землей, со строительством, стабилизации валютных курсов, а также смены одной валюты на другую. Часто в год Собаки происходит укрепление или переориентирование финансов, как это, например, произошло в 1994 году или в 2006, когда были фактически закончены предварительные реформы, начавшиеся в 2002 году.

Сильных финансовых потрясений по гороскопу 2018 года не ожидается, что даст возможность людям бизнеса более уверенно чувствовать себя в разных социальных структурах и успешно развивать свои идеи.

Особенно большим покровительством хозяйки года будут пользоваться те, кому свойственны такие качества как дружелюбие и искренность. Даже в общении с конкурентами мы не должны лицемерить и отступать от правил.

В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, ведь и Собака бросается в бой, не задумываясь о последствиях. Стихия земли, которая в этом году будет максимально проявлена, связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно придерживаться своих принципов.

Несмотря на то, что Собака не любит перемен, и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает все, чтобы каждый желающий смог улучшить свои жилищные условия. К любому делу в новом 2018 году важно подходить творчески. Даже работая уборщицей или резчиком хлеба, можно достичь небывалых результатов, если проявить фантазию.

Для людей, занятых интеллектуальным трудом, Собака принесет много проектов и открытий. Трудолюбивая и активная хозяйка года всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех. Однако, вам надо быть готовым к тому, что придется коренным образом изменить свои привычки и мировоззрение. Если вы готовы к таким инновациям - вперед! Желтая Собака благоволит смелым и решительным личностям.

А что конкретно сулит это время каждому из нас, подскажет гороскоп на 2018 год по знакам зодиака и по году рождения. Здесь вы найдёте анализ самых важных направлений своей жизни - профессиональной сферы, отношений, здоровья и финансов.

Овен

Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака для Овна сулит удачу и благополучие, если он задействует все свое упорство и пустит его в нужное русло. Внимательно стоит отнестись к имеющимся ценностям и всячески их оберегать. В 2018 году Овнам следует заранее обдумывать все свои действия и стремления. Если есть проблемы в общении на работе, то Земляная Собака всех примирит, поможет найти общий язык.

В этом году Овны должны научиться слушать и правильно трактовать услышанное. Только тогда в плане семьи будут любовь и понимание. Не стоит постоянно пытаться уличить родных в чем-то. Нужно посмотреть на ситуацию их глазами, тогда многое станет на свои места.

Овны довольно трудолюбивы и упорны, за это Земляная Собака наградит их повышением по карьерной лестнице и улучшением финансового состояния. Не стоит, правда, ждать этого в первых же месяцах года, нужно набраться терпения и не сбавлять обороты. Все будет к концу года.

В финансовой сфере, чтобы приобрести и не потерять, не нужно действовать эмоционально. Стоит выждать момент, терпение будет вознаграждено.

Особое внимание Овнам стоит обратить на правильный и здоровый образ жизни. 2018 год - это именно тот год, когда пришло время отказаться от вредных привычек и заняться своим здоровьем. Правильное питание, активный образ жизни и отлаженный режим дня поможет привести свое физическое и психологическое здоровье в норму.

Телец

Земляная Собака любит Тельцов и всячески им будет помогать. Тельцам, правда, придется взяться за ум и максимально быть собранным. Им нужно будет принимать серьезные и быстрые решения, от которых будет зависеть многое. Тельцов в 2018 году ждет масса проблем, но всегда рядом будет сопутствовать удача.

Жизнь Тельцов будет наполнена встречами. Они смогут найти старых друзей, встретить первую любовь, обрести новую любовь и познакомиться с хорошими, близкими по духу, людьми.

В середине года Тельцу нужно будет припрятать свои недостатки и показать себя активным, целеустремленным и порядочным человеком. Это поможет заслужить хорошую репутацию.

Гороскоп 2018 по знакам зодиака и году рождения для Тельца советует обратить внимание на семью. Если относиться к родным с любовью и пониманием, они станут щитом и опорой, которая не только не подпустит врагов, но и поможет продвинуться дальше, невзирая на неприятности.

Желтая Собака не любит, когда оставляют начатое, а значит, нужно будет проявить упорство и довести все дела до успешного завершения.

Одинокие Тельцы смогут обрести любовь своей жизни, но и для этого прийдется попотеть. Нужно будет пройти много испытаний и проблем, которые легко и успешно можно преодолеть вместе со своей половинкой.

Земляная Собака предоставит Тельцам огромный бонус, она снимет со всех маски и предоставит возможность увидеть, кто друг, а кто враг.

В 2018 году Тельцы почувствуют непреодолимую тягу к познанию чего-то нового, неизведанного. Они займутся тем, о чем раньше и не думали.

В карьере Тельцы добьются того, чего заслужили своим трудолюбием и упорством. Достаток особо не поменяется. Больших денег у них не будет, но и свой стабильный заработок не потеряют. Тельцам стоит прислушаться к окружающим, ведь прозвучит много полезных и нужных советов.

В плане здоровья все будет хорошо, если только Тельца не угораздит приобрести зависимость. Всем представителям знака звезды советуют сдерживать свои желания, направленные на употребление алкоголя. Тем, кто предрасположен к алкогольной зависимости, лучше вообще от него воздержаться.

Близнецы

Близнецы в 2018 году почувствуют острую потребность в семейном общении и совместном времяпрепровождении. Работа, друзья и увлечения уйдут на второй план. Одинокие сердца найдут свои половинки.

Совсем неожиданно могут дать о себе знать незаконченные дела. Это может случиться в самый неподходящий момент. Поможет разложить все по полочкам максимальная собранность, чтобы не провести год в метаниях от одной проблемы к другой, от одного дела к другому.

Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака для Близнеца сулит представителям знака море любви и романтики. Вторые половинки будут всячески поощрять и баловать своих любимых Близнецов. Поэтому, если они решатся на измену, пощады им не будет. Близнецы в 2018 году будут вести себя слишком любвеобильно, от чего и получат массу проблем и конфликтов.

В сфере карьеры Близнецам выделяться не будет времени. Продвижений по службе Собака не предвещает. Но такое затишье даст возможность набраться сил для будущих свершений и покорений на карьерной лестнице. В финансах в этом году стоит быть поэкономнее и не тратить сбережения на какие-либо спонтанные порывы.

Отдельное внимание нужно уделить здоровью, ведь высок риск обострения хронических болезней. При первых же симптомах следует идти к врачу. А лучше работать на опережение и заняться профилактическими мерами.

Рак

Для представителей этого знака 2018 год будет тяжелым. На их плечи свалится много испытаний и проблем. На что Раки дадут достойный отпор и успешно справятся с испытаниями.

В год желтой Собаки Ракам предоставится возможность проявить свои лучшие качества. Также они займутся своим весом, питанием и вредными привычками. Почувствуют потребность возобновления старых связей. Появится возможность проведать родственников, с которыми редко видятся.

Гороскоп по знакам зодиака и году рождения для Рака сулит ему на 2018 год достойные любовные отношения. В первом полугодии не стоит опускаться до беспочвенной ревности, тогда во втором полугодии даже отчаявшиеся пары обретут покой и любовную идиллию.

Мужчинам-Ракам нужно обратить внимание на обустройство быта и заранее провести ремонтные работы проводки и электроприборов. Звезды советуют застраховать имущество.

Скорее всего 2018 год порадует покупками мебели и полезной техники. Очень благоприятное время для ремонта и больших перестроек жилья. Женщины-Раки смогут побаловать себя дорогими ювелирными украшениями.

В первой половине года Ракам не стоит вести расточительный образ жизни, наоборот, стоит потуже затянуть поясок. И уже во второй половине финансовые дела наладятся.

В год Желтой Земляной Собаки всем представителям знака стоит побольше отдыхать, можно купить путевку куда-нибудь, а также заняться йогой.

Лев

Львов в год Собаки ожидает профессиональный рост, стоит только внимательнее изучать документы. Лучше потерять время и перепроверить, чем потом расплачиваться, ведь это может принести массу проблем.

Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака для Льва советует обратить внимание на окружающий быт. В этот период хорошей идеей будет сделать ремонт, поменять технику, воплотить в жизнь давние задумки.

Львам в 2018 году не стоит полагаться на удачу. Нужно все решения продумывать и взвешивать. Также не стоит эмоционально вести себя по отношению к другим, это может обернуться против Львов.

Львы - известные перфекционисты, но им не стоит многого вымогать от своих половинок. В этот период одинокие Львы не встретят любви всей жизни, но не стоит расстраиваться. Романов на долю представителей этого знака выпадет немало.

Женщинам - Львам рекомендуется уделить внимание своему супругу и детям, дабы не быть обвиненной в изменах и недостатке внимания родным.

Чтобы достичь успеха в карьере, Львам предстоит сделать невозможное - научиться идти на компромисс. Тогда успех и уважение коллег обеспечено.

В финансовом плане стоит проявить сдержанность и не тратить слишком много. Тогда и проблем с деньгами не возникнет. Год Собаки лучше прожить в режиме экономии.

Нужно уделить внимание здоровью и ответственно выполнять рекомендации врача. Только легкие физические упражнения, гимнастика и правильное питание помогут избежать некоторых проблем.

Дева

Девам серьезно стоит задуматься о своем психическом состоянии. Не стоит срываться на родных и близких, чтобы избежать серьезных конфликтов. Стоит заварить успокаивающий чай, совершить пешую прогулку на свежем воздухе для того, чтобы снять состояние нервозности. Для того, чтобы все и везде успеть, стоит наперед планировать свой день. Важно периодически делать переоценку проделанной работы, чтобы в будущем избежать ошибок.

Деву гороскоп 2018 по знакам зодиака и году рождения предупреждает о том, что родные и близкие очень нуждаются во внимании представителей этого знака. Велик риск того, что финансовые проблемы семьи упадут именно на их плечи. К счастью, звезды пророчат быстрое их разрешение.

Общая любовная атмосфера - позитивная и доброжелательная. Вторые половинки Дев будут вдохновлять на свершение новых достижений, благодаря чему и карьерный рост представителям знака вполне возможен.

Если у Девы была задумка об открытии своего дела, то стоит переходить к делу. Желтая Собака поможет совершить задуманное. Рисков потери денег звезды не предвещают, но остерегают от того, чтобы давать взаймы.

Чтобы не заработать болезней мочеполовой и нервной систем, а также органов зрения, следует не перегружать себя работой и почаще отдыхать. Стоит подлечить все хронические болезни и заняться утренней гимнастикой.

Весы

Весам предстоит большая работа по анализу всей прожитой жизни. Нужно вспомнить все хорошие дела и провести работу над ошибками. После чего можно спокойно вступать в год Желтой Земляной Собаки. Нужно будет внимательно следить за развитием событий, а все проблемы и неприятности воспринимать как знак собраться и сосредоточится. Весы могут полностью положиться на свою развитую интуицию в решении проблем.

Гороскоп по знакам зодиака и году рождения для Весов призывает всех представителей знака уделить внимание своим половинкам, пытаться всячески им помочь. Не стоит скрывать своих чувств, наоборот, нужно проявить всю нежность и заботу о любимом человеке.

Весам-мужчинам стоит с осторожностью отнестись к каким-либо ремонтным или высотным работам, уж очень велик риск травм. Весам-женщинам стоит пересмотреть свою любовь к поучению. Это может настроить людей против вас. Всем представителям знака стоит обращать внимание на мелочи и детали, они как пазл дадут подсказку, как действовать дальше.

В карьере тоже будут сложные времена. Весов будут окружать интриги и авантюры. Только природное трудолюбие спасет ситуацию и поможет продвинуться по службе.

Собака подарит Весам финансовую стабильность. Не стоит тратить деньги попусту, лучше направить их на качественный отдых и развлечения.

Со здоровьем у Весов не предвидится особых проблем, лишь не стоит сильно увлекаться народной медициной. Важно обратить внимание на питание, велик риск сильных отравлений.

Скорпион

Для Скорпионов год Желтой Земляной Собаки - сплошное приключение. Главное - не забывать о поставленных целях. Представителям знака звезды советуют поработать над навыками общения с другими людьми, научиться открываться и стать чуточку доброжелательнее по отношению к другим. Это поможет обрести поддержку в тяжелых ситуациях. Правда, не стоит забывать о врагах, которые постоянно плетут интриги.

Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака для Скорпиона предсказывает возможность проявить себя во всех сферах, так как удача в этом году сопутствует всем представителям знака. Главное - постепенно осваивать, а не все сразу.

В семейной жизни Скорпионы получат фейерверк эмоций. Будут иметь место и любовь, и скандалы, и неожиданные сюрпризы. Одиноких Скорпионов ожидает масса встреч и знакомств, представителям знака не стоит забывать о чувствах своего партнера.

2018 год для Скорпиона - год открытий и совершенствования. Можно пробовать все и воплощать задуманное в реальность.

В работе стоит проявить упорство и выдержку, и делать работу качественно, даже если очень не хочется. Такие действия приведут Скорпиона к успеху и продвижению по службе.

Здоровье будет не на стороне Скорпионов. Разгульный образ жизни, неправильное питание и вредные привычки дают о себе знать. Стоит внимательнее к себе относиться.

Стрелец

Стрельцы будут чувствовать себя любимчиками Желтой Собаки. На протяжении всего года их будут окружать позитивные эмоции, путешествия и романы. Стоит отправиться с любимым человеком в путешествие, чтобы обновить чувства. Звезды советуют быть чуткими и внимательными к своим половинкам.

Стрелец, гороскоп 2018 по знакам зодиака и году рождения, познакомится со многими людьми. Одинокие Стрелецы встретят любовь. Собака целый год будет удивлять и дарить приятные моменты. Чтобы не подвести ожиданий хозяйки года, Стрельцам стоит задуматься о самосовершенствовании, которое поможет открыть новый потенциал.

Карьера и финансы тоже будут радовать Стрельцов. В 2018 году будет возможность совершать крупные покупки. Но за всем этим стоит не забывать о здоровье, которое в любой момент может пошатнуться.

Козерог

Целеустремленные и волевые Козероги будут вознаграждены. Все задуманное будет свершаться, как по мановению волшебной палочки. За что будут постоянным поводом для разговоров завистников. Стоит научиться сдержанности и не отвечать на это. Возникнет потребность в отсеивании плохих людей из жизни.

Козероги могут отыскать в себе дремлющие таланты и развить их до небывалых высот за короткий промежуток времени. Появится стремление получить еще одно образование.

Гороскоп по знакам зодиака и году рождения для Козерога предвещает улучшение в семейной атмосфере. Если представители знака поработают над своими ошибками и недостатками, то появится возможность избежать большого количества конфликтов.

Козероги везде вынуждены будут разгребать завалы, поэтому заранее стоит подготовиться к качественному отдыху. Хотя работа и займет большую часть времени Козерогов, но вторую половинку встретить успеют.

Не стоит тратить деньги по пустякам. Во второй половине года может возникнуть потребность в большой покупке, возможна даже покупка собственного жилья.

Со здоровьем звезды не сулят проблем, а значит, все внимание нужно уделить профилактике и оздоровлению организма.

Водолей

Водолеев в год Желтой Собаки будет постоянно тянуть в разнообразные авантюры и приключения. Риск будет оправдан тогда, когда все детали будут заранее продуманы. В жизни появятся забытые знакомства, вспомнятся старые долги. Водолеям срочно нужно сосредоточиться и самоорганизоваться.

Личная жизнь Водолеев тоже будет богатой. Они не смогут улизнуть ни от одного выяснения отношений. Стоит максимально взять себя в руки и вспомнить о том, что рядом не враг, а любимый человек. Чтобы избежать конфликтов, нужно чаще говорить друг с другом и рассказывать о своих чувствах и ощущениях. Тогда отношения смогут вырасти и перешагнуть на более высокий уровень.

Если качественно и ответственно отнестись к выполнению заданий на работе, то вполне возможно заработать уважение коллег и продвижение по службе.

При высокой работоспособности и финансовое положение улучшится, главное - не забывать рассчитываться с долгами.

Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака для Водолея советует заблаговременно позаботиться о здоровье. Возможны сбои в мочеполовой системе.

Рыбы

Земляная Собака предоставит Рыбам насыщенный и разнообразный год. Множество знакомств, встреч и свиданий ждут представителей знака. Что ни день, то праздник или вечеринка. Из-за такой насыщенности событий Рыбам предстоит позаботиться и о своем внешнем виде. Все заметят такое преображение и будут засыпать комплиментами.

Рыбы, гороскоп 2018 по знакам зодиака и году рождения, не смогут построить стабильных крепких отношений. Только благодаря внутреннему стержню, терпению и вниманию к любимому человеку смогут сохранить уже существующие отношения. Представителям данного знака стоит научиться направлять свою эмоциональность в нужное русло, тогда у них все получится.

Полезными в этом году могут стать курсы повышения квалификации или занятия по саморазвитию. Если Рыбы пересилят себя и смогут пойти на компромиссы, то вполне вероятно, что получат продвижение по службе.

В начале года лучше относиться к тратам с осторожностью. Тогда до конца года появится возможность купить то, о чем мечталось уже много лет.

Девизом года для Рыб должно стать «Лучше предотвратить, чем лечить». Тогда особых проблем в год Собаки не предвидится. Лучше отложить глобальные косметические мероприятия на следующий год.