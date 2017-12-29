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Под Новый год поменяйте свой кошелек
Хотели бы вы иметь такой кошелек, который бы притягивал к вам денежки? Если верить денежному гороскопу, то такое вполне возможно, если выбрать кошелек в соответствие со своим знаком Зодиака. Итак, какой же кошелек будет привлекать к вам богатство?
ОВЕН. Овнам нужно выбирать дорогие кожаные кошельки. Такой аксессуар подчеркнет его статус и станет отличным талисманом для денег. Предпочтительные цвета кошелька: красный, золотой и малиновый.
ТЕЛЕЦ. Тельцам подойдет скромный кошелек, но со вкусом. Желательно без рисунков и надписей. Деньги приманит кошелек зеленого и желтого цветов.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам денежный гороскоп рекомендует носить два кошелька. Это поможет им стабилизировать финансовое положение. Цвет кошелька должен быть голубым, серым или оранжевым.
РАК. Ракам денежную удачу принесет кошелек со множеством отделений и кармашков. Цвет кошелька следует выбирать лиловый, серебряный, салатовый.
ЛЕВ. Кошелек Льва должен быть роскошным. Приветствуются блестки, камни, надписи, рисунки и другие украшения. Цвет денежной удачи в этом случае - черный, алый, пурпурный.
ДЕВА. Кошелек Дев, в первую очередь, должен быть удобным и практичным. Цвета, рекомендуемые денежным гороскопом - белый, зеленый, нежно-голубой.
ВЕСЫ. Весам нужно выбирать кошелек стильный и оригинальный. Цвета денежной удачи - голубой, бирюзовый.
СКОРПИОН. Исключительно только качественный и дорогой кошелек может привлечь удачу в деньгах к Скорпионам. Цвета, которые рекомендует гороскоп - красный, желтый, оранжевый, золотой.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам нужно выбрать большой и яркий кошелек, который станет маячком для денег. Удачные цвета - синий, зеленый, фиолетовый.
КОЗЕРОГ. Классический вариант кошелька придется как раз кстати. Рекомендуемые цвета - черный, синий, коричневый.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям денежную удачу принесет кошелек ручной работы, сделанный кем-то из близких или знакомых. Цвета - бирюзовый, синий, ультрамарин.
РЫБЫ. Денежную удачу Рыбам принесет винтажный кошелек. Цвета - синий, стальной, серебряный, белый, цвет морской волны.
Пользуйтесь своей денежной удачей, данной вам вашим знаком Зодиака!
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