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Собака пахнет реформами
В общественно-политической сфере в год Собаки часто происходит смена лидеров или идеологий, направленных на обновление общества, а также извлекаются уроки из прошлых экспериментов, которые могли начаться в год Обезьяны и продолжались в год Петуха.
По гороскопу 2018 года благоприятное положение Юпитера в знаке Скорпион и Сатурна в Козероге будут способствовать тому, что государственная власть (принцип Сатурна), общественные порядки или этнические характерные особенности будут находиться в большем взаимопонимании.
Это положение планет будет создавать так называемый секстиль или новые возможности для государственного или социального обновления.
Поэтому можно сказать, что по гороскопу 2018 год будет проходить очень динамично и своими реформами затронет многие государственные, общественные заведения, судебную власть и пятую власть - журналистику и прессу.
Восходящий Лунный узел в знаке Лев поможет многим успешнее демонстрировать свои таланты и более эффективно перестраивать свою судьбу. Таким образом, 2018 год Земляной Собаки будет связан с тем, что люди работоспособные, практичные и творческие смогут получить признание общества, а политические лидеры, которые появятся в этом году, станут выразителями национальных интересов и запомнятся тем, что будут способны видеть ситуации на несколько ходов или на несколько лет вперед.
В год Собаки часто люди получают признание и награды за прошлые заслуги перед обществом, за непоколебимую верность, стойкость, за проявление доброй воли и чувство справедливости. Главное - уметь ставить перед собой вполне реальные и выполнимые задачи, выбирать достойных партнеров, тогда будет легче достигать успеха, материального благополучия и стабильности.
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