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В Приморье у берегов Лазовского заповедника наблюдаются массовые лежбища ларг

29 Декабря 2016, 16:32 | Приморье

В ноябре-декабре эти морские млекопитающие мигрируют с севера на юг

Научные сотрудники Лазовского заповедника проводят учет численности тюленей ларг. В ноябре-декабре эти морские млекопитающие мигрируют с севера на юг. Вдоль морского побережья заповедника есть четыре места, где ларги устраивают массовые лежбища во время сезонной миграции. В это время их и пересчитывают специалисты, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Во время миграции ларг вдоль берегов Лазовского заповедника их изучают руководитель научной программы «Структура популяции и динамика численности ларг в Лазовском заповеднике» Инна Волошина и соруководитель программы Александр Мысленков. У побережья ООПТ тюлени устраивают лежбища в бухте Опасная, на островах Бельцова и Опасном, а также на мысе Камбальный, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".

По словам научных сотрудников, если в один из дней в конце ноября на лежбище у мыса Камбальный они насчитали 82 особи, то в конце декабря обнаружили скопление более чем сотни морских млекопитающих.

«Это еще не так много, в пиковые дни миграции на этом лежбище мы насчитывали до двух сотен ларг», - говорит Александр Мысленков.

Тюлени ларги мигрируют два раза в год. В октябре-декабре от берегов Сахалина, Татарского пролива они перемещаются в сторону залива Петра Великого. Многие из них проводят зиму у островов и побережий Дальневосточного морского заповедника. Здесь весной появляются на свет детёныши ларги. А в мае-июне тюлени мигрируют обратно в северном направлении. Пик их численности у берегов Лазовского заповедника приходится на ноябрь и май. Ларга или пестрая нерпа - вид, находящийся в близком родстве с обыкновенным тюленем и имеющий схожую с ним внешность. У них светлая, пестрая окраска меха, сверху с темными пятнами, а снизу белесая или серебристая. Ларга обитает на побережье северного Тихого океана от Аляски до Японии и на российских дальневосточных берегах.

Научные сотрудники заметили две ветви миграционных путей ларг по направлению от залива Петра Великого: перемещение групп тюленей к северу к Татарскому проливу и миграция к острову Хоккайдо по проливу Лаперуза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: заповедник  ларги 



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