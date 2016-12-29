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Расписание пригородных электропоездов в Приморье с 31 декабря по 8 января
К сведению пассажиров пригородных электропоездов! В связи с новогодними праздниками и традиционным снижением пассажиропотока с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года вводится следующий график пригородных электропоездов:
31 декабря 2016г. курсируют все электропоезда, кроме:
№6337 «Владивосток - Надеждинская», (отправление по расписанию от ст.Владивосток - 20:00)
№6437 «Владивосток - Артем-1», (отправление по расписанию от ст.Владивосток - 20:20)
Пригородный электропоезд №6363, сообщением «Владивосток - Уссурийск», (отправление от ст. Владивосток -18:09) следует только до станции "Раздольное".
1 января 2017 года на маршруты выйдут следующие электропоезда:
- Владивосток - Кневичи, отправление в 07:08
- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:30
- Владивосток - Кневичи, отправление в 09.01
- Владивосток – Уссурийск - Спасск-Дальний, отправление в 11.00
- Владивосток - Кневичи, отправление в 12.00
- Владивосток -Партизанск- мыс Астафьева, отправление в 14.00
- Владивосток - Кневичи, отправление в 16.00
- Владивосток - Артем, отправление в 17.19
- Владивосток - Кневичи, отправление в 18.00
- Владивосток - Уссурийск, отправление в 18.09
- Владивосток – Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 18.30
- Раздольное - Владивосток, отправление в 05.44
- Кневичи - Владивосток, отправление в 07.48
- Кневичи - Владивосток, отправление в 08.30
- Партизанск - Владивосток, отправление в 07.03
- Кневичи - Владивосток, отправление в 10.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 13.15
- Кневичи - Владивосток, отправление в 17.40
- Спасск-Дальний – Уссурийск - Владивосток, отправление в 16.00
- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 20.00
2,3,4,5,6,7,8 января 2017 года на маршруты выйдут следующие электропоезда:
- Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 06.00
- Владивосток - Уссурийск, отправление в 06.47
- Владивосток - Кневичи, отправление в 07:08
-Владивосток - Партизанск, отправление в 07.23
- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:30
- Владивосток - Кневичи, отправление в 09.01
- Владивосток - Уссурийск- Спасск-Дальний, отправление в 11.00
- Владивосток - Кневичи, отправление в 12.00
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 12.50
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 15.22
- Владивосток – Партизанск - мыс Астафьева, отправление в 14.00
- Владивосток - Кневичи, отправление в 16.00
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 16.25. В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ КУРСИРУЕТ ТОЛЬКО 3,4,5,6 ЯНВАРЯ
- Владивосток - Уссурийск- Спасск-Дальний - Ружино, отправление в 17.10
- Владивосток - Артем, отправление в 17.19
- Владивосток - Кневичи, отправление в 18.00
- Владивосток - Уссурийск, отправление в 18.09
- Владивосток – Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 18.30
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 20.00
- Раздольное - Владивосток, отправление в 05.44
- Смоляниново - Владивосток, отправление в 05.52
- Артем - Владивосток, отправление в 07.12
- Тихоокеанская – Партизанск - Владивосток, отправление в 05.54
- Кневичи - Владивосток, отправление в 07.48
- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 07.55
- Кневичи - Владивосток, отправление в 08.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 10.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 13.15
- Партизанск - Владивосток, отправление в 17.30
- Кневичи - Владивосток, отправление в 17.40
- Спасск-Дальний – Уссурийск - Владивосток, отправление в 16.00
- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 20.00
КРОМЕ ТОГО, С 7 ЯНВАРЯ ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:
- Владивосток -Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 07.23. Прибытие в Партизанск в 11.10, прибытие на станцию "Тихоокеанская" в 12.34
- Тихоокеанская – Партизанск - Владивосток, отправление в 16.07. Прибытие в Партизанск в 17.20, прибытие во Владивосток в 21.17
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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