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Расписание пригородных электропоездов в Приморье с 31 декабря по 8 января

29 Декабря 2016, 16:03 | Приморье

К сведению пассажиров пригородных электропоездов! В связи с новогодними праздниками и традиционным снижением пассажиропотока с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года вводится следующий график пригородных электропоездов:

31 декабря 2016г. курсируют все электропоезда, кроме:

№6337 «Владивосток - Надеждинская», (отправление по расписанию от ст.Владивосток - 20:00)

№6437 «Владивосток - Артем-1», (отправление по расписанию от ст.Владивосток - 20:20)

Пригородный электропоезд №6363, сообщением «Владивосток - Уссурийск», (отправление от ст. Владивосток -18:09) следует только до станции "Раздольное".

 1 января 2017 года на маршруты выйдут следующие электропоезда:

- Владивосток - Кневичи, отправление в 07:08

- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:30

- Владивосток - Кневичи, отправление в 09.01

- Владивосток – Уссурийск - Спасск-Дальний, отправление в 11.00

- Владивосток - Кневичи, отправление в 12.00

- Владивосток -Партизанск- мыс Астафьева, отправление в 14.00

- Владивосток - Кневичи, отправление в 16.00

- Владивосток - Артем, отправление в 17.19

- Владивосток - Кневичи, отправление в 18.00

- Владивосток - Уссурийск, отправление в 18.09

- Владивосток – Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 18.30

- Раздольное - Владивосток, отправление в 05.44

- Кневичи - Владивосток, отправление в 07.48

- Кневичи - Владивосток, отправление в 08.30

- Партизанск - Владивосток, отправление в 07.03

- Кневичи - Владивосток, отправление в 10.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 13.15

- Кневичи - Владивосток, отправление в 17.40

- Спасск-Дальний – Уссурийск - Владивосток, отправление в 16.00

- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 20.00

 2,3,4,5,6,7,8 января 2017 года на маршруты выйдут следующие электропоезда:

- Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 06.00

- Владивосток - Уссурийск, отправление в 06.47

- Владивосток - Кневичи, отправление в 07:08

-Владивосток - Партизанск, отправление в 07.23

- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:30

- Владивосток - Кневичи, отправление в 09.01

- Владивосток - Уссурийск- Спасск-Дальний, отправление в 11.00

- Владивосток - Кневичи, отправление в 12.00

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 12.50

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 15.22

- Владивосток – Партизанск - мыс Астафьева, отправление в 14.00

- Владивосток - Кневичи, отправление в 16.00

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 16.25. В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ КУРСИРУЕТ ТОЛЬКО 3,4,5,6 ЯНВАРЯ

- Владивосток - Уссурийск- Спасск-Дальний - Ружино, отправление в 17.10

- Владивосток - Артем, отправление в 17.19

- Владивосток - Кневичи, отправление в 18.00

- Владивосток - Уссурийск, отправление в 18.09

- Владивосток – Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 18.30

- Владивосток - Надеждинская, отправление в 20.00

- Раздольное - Владивосток, отправление в 05.44

- Смоляниново - Владивосток, отправление в 05.52

- Артем - Владивосток, отправление в 07.12

- Тихоокеанская – Партизанск - Владивосток, отправление в 05.54

- Кневичи - Владивосток, отправление в 07.48

- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 07.55

- Кневичи - Владивосток, отправление в 08.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 10.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 13.15

- Партизанск - Владивосток, отправление в 17.30

- Кневичи - Владивосток, отправление в 17.40

- Спасск-Дальний – Уссурийск - Владивосток, отправление в 16.00

- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 20.00

 КРОМЕ ТОГО, С 7 ЯНВАРЯ ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:

- Владивосток -Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 07.23. Прибытие в Партизанск в 11.10, прибытие на станцию "Тихоокеанская" в 12.34

- Тихоокеанская – Партизанск - Владивосток, отправление в 16.07. Прибытие в Партизанск в 17.20, прибытие во Владивосток в 21.17

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: расписание  приморский край  электрички 



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