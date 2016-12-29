На Дальний Восток заманивают даже староверов

Увы, чиновники раз за разом продолжают наступать на одни и те же грабли. На днях Министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство проект Концепции демографического развития ДФО до 2030 года. Как и во всех предыдущих подобных проектах, акцент делается на создании в регионе благоприятных условий по привлечению переселенцев из других регионов страны. Между тем в центральные регионы страны продолжают активно уезжать как раз коренные дальневосточники, которые, как говорится, на собственной шкуре ощущают все тяготы жизни на отшибе страны…

Цель документа, подготовленного представителями Минвостокразвития, Минтруда, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и экспертами по демографии, - добиться к 2030 году увеличения численности населения региона до 7 млн человек, пишут «Известия».

«Поднимать» Дальний Восток планируется в три этапа. На первом (2017-2020 годы) власти стабилизируют численность населения округа на уровне нынешних 6,2 млн. К исходу второго (2021-2025 годы) остановят миграционный отток. А после третьего (2026-2030 годы) добьются как миграционного притока, состоящего из квалифицированных специалистов, так и подъема рождаемости с тем, чтобы в округе проживали 7 млн человек, а в перспективе эта цифра выросла бы и до 8 млн.

По словам генерального директора АРЧК ДВ Валентина ТИМАКОВА, идея создания такого стратегического документа родилась около двух лет назад.

- Концепция рассматривает в комплексе вопросы смертности, рождаемости и миграции, - рассказал Валентин Тимаков «Известиям». - Отдельно в ней выделены вопросы коренных малочисленных народов (КМН), на которые приходится 1,7% населения Дальнего Востока (и 40% от численности КМН России). Также выделен пункт по закреплению в ДФО молодежи, разработанный на основе инициативы молодежного парламента при Госдуме. А миграции посвящены четыре подраздела.

Один из авторов концепции, руководитель научно-учебной лаборатории рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что увеличение населения с 6,2 до 7 млн за 13 лет - амбициозная задача на грани предельно возможного результата.

- Решить эту задачу можно за счет экономического подъема, создания в ДФО новых рабочих мест и привлекательных условий для притока специалистов из других регионов. Сюда же можно отнести и программу «дальневосточный гектар», работу по снижению смертности, особенно от внешних причин, в частности алкоголизма, что является сейчас существенной проблемой для ряда регионов Дальнего Востока, - сказал Андрей Коротаев. - Что касается рождаемости, она и сейчас там несколько выше, чем в среднем по России, но нужно продолжать поддержку семей.

Госпрограммы поддержки молодежи и молодых семей - ключевой момент концепции, говорит еще один ее автор, директор специальных программ ВЦИОМа Елена Михайлова. По ее словам, предлагаемые меры беспрецедентны.

- Это и создание межрегионального банка вакансий для всего ДФО, и идея направлять оплату НДФЛ членов семьи на погашение ипотечного кредита, и выдача специального сертификата молодым семьям для прохождения бесплатного медицинского обследования, - пояснила представитель ВЦИОМа.

ВЦИОМ уже протестировал эти идеи на фокус-группах, и отклик был очень хорошим. Правда, молодежь пока не готова жить в ДФО постоянно, но поехать на срок от двух до пяти лет при создании соответствующих условий опрошенные молодые люди согласны.

В рамках поддержки молодых семей рассматривается также введение специальных региональных пособий, установление налоговых вычетов на детей из многодетных семей, развитие услуг по присмотру за маленькими детьми (ясли, няни) и т.д. А снижать смертность и повышать ожидаемую продолжительность жизни (с нынешних 68,7 до 78 лет к 2030 году) будут за счет создания условий для здорового образа жизни и повышения доступности медпомощи.

Позитивные изменения статистика фиксирует уже сейчас. В первые девять месяцев 2016 года естественный прирост в ДФО составил 4555 человек, а за период 2014-2015 годов - 17,2 тыс. человек. Но ставка делается и на миграционный приток.

- За девять месяцев этого года служба адаптации и поддержки переезжающих ответила на 1700 обращений от граждан. Интересный проект, который агентство рассматривает совместно с МВД, - возвращение в город Свободный староверов. Уже переехали несколько семей из Уругвая, но интересуются этим десятки семей. Люди возвращаются, - рассказал Валентин Тимаков.

Впрочем, староверы - скорее экзотика, так же как и предложение стимулировать к переезду на восток жителей другого макрорегиона - юга России. Основной «донор» человеческого капитала для Дальнего Востока - жители европейской части России в целом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.