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Студенты Владивостока взялись за набережную Цесаревича
Исторически южная терраса улицы Светланской многие десятилетия славилась своими скверами, которые тянулись почти непрерывной зеленой полосой от центральной площади Владивостока до госпиталя ТОФ на Гайдамаке, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Сегодня примерно треть, если не больше, этого уникального общественного пространства утрачена, другая немалая часть, даже обустроенная, находится в постоянном запустении, и лишь отдельные его отрезки любимы и посещаемы горожанами и гостями города. Безусловно, оживить все «мертвые» участки этой пешеходной зоны отдыха вряд ли сегодня уже реально. Однако некоторые из них еще возможно преобразовать и сделать привлекательными для отдыха.
- Идея создать цепь непрерывных озелененных общественных пространств для пешеходов и велосипедистов над бухтой Золотой Рог продолжает жить, - отмечает профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ. - Центральная часть этой зеленой анфилады – отрезанный от других участков Матросский сквер – еще сохранилась. И планируемое объединение его с набережной Цесаревича, в случае реализации, подарит городу рекреационную зону на уровне самых высоких мировых стандартов. С одним «но»: с востока формируемое по-новому пространство сегодня «закрывает» пятно сараев, складов и построек, оставшихся от 178-го судоремонтного завода. Речь идет о террасе над набережной Цесаревича, непосредственно ниже цирка.
Проработать этот участок так, чтобы гармонично объединить набережную Цесаревича, являющуюся морским фасадом центра города, зеленый Матросский сквер и реконструированные постройки 178-го завода под культурно-досуговый центр в единый комплекс, связать его с территорией цирка, – такую задачу попытались решить в своих проработках студенты-архитекторы мастерской ресурсосберегающей архитектуры кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ.
Во время «мозговой атаки» из перечня размещаемых на прорабатываемом «пустыре» объектов студентами сразу же были исключены торговые комплексы и офисные здания, которых и так переизбыток в центре города. Размещение жилья на этой ценной для Владивостока территории также было признано ими нецелесообразным.
Было рекомендовано если что-то и строить, то ничуть не выше исторически сложившейся по южной стороне ул. Светланской застройки. Мнения сводились к тому, что еще одного высотного офисного центра или жилого комплекса эта территория не выдержит, да и микроклимат южной террасы бухты Золотой Рог, если здесь будет построено нечто большое, окончательно нарушится, что не прибавит привлекательности этой территории для горожан.
Вместе с тем студенты предложили продолжить развитие этого участка в «ключе» Набережной Цесаревича, но со значительной модернизацией и самой набережной, которая должна повысить эффективность всей этой расширяющейся общественной зоны.
В ходе проработки идеи было отмечено, что основу новых зданий этого комплекса должны составить музейно-выставочные пространства, галереи современного искусства и сопутствующая им торговля сувенирами для туристов и горожан.
В сохраняемых старых корпусах завода предложено размещать универсальные залы, ближе к набережной – залы для активного отдыха и занятий спортом. При этом зеленые атриумы и укрытые от непогоды переходы и пассажи, с ресторанами и кафетериями попутного питания, должны объединить разнообразные по функциям объемы в единое полифункциональное пространство.
Виктор КУДИНОВ.
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