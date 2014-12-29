Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Транспортникам в Приморье накинули рубль
С 9 января 2015 года в Приморье изменится плата за проезд в общественном транспорте. Предложение перевозчиков повысить тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом было рассмотрено на правлении департамента по тарифам Приморского края.
В департамент обратились организации, осуществляющие пассажирские перевозки с предложением пересмотреть тариф оказания услуги.
"Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 25 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее, эксплуатационные затраты растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф. Но нам важно соблюсти баланс интересов, между потребителями услуги и ее производителями, поэтому повышение будет незначительное - на 1 рубль", - сообщили в департаменте.
Так, стоимость проезда в автобусах в городских округах, городских и сельских поселениях увеличится на 1 рубль и составит 19 рублей. Стоимость проезда в пригороде Владивостока утверждена в размере 1,72 рубля за 1 пассажирокилометр, но не менее 19 рублей за одну поездку.
Также члены правления утвердили предложение администрации Владивостока о повышение тарифа на электрический транспорт Владивостока. Плата также изменится плата на один рубль: троллейбус - 12 рублей, трамвай - 12 рублей, фуникулер - 10 рублей.
Тарифы вступят в силу с 9 января 2015 года.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба