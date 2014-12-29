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Транспортникам в Приморье накинули рубль

29 Декабря 2014, 16:41 | Приморье

С 9 января 2015 года в Приморье изменится плата за проезд в общественном транспорте. Предложение перевозчиков повысить тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом было рассмотрено на правлении департамента по тарифам Приморского края.

В департамент обратились организации, осуществляющие пассажирские перевозки с предложением пересмотреть тариф оказания услуги.

"Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 25 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее, эксплуатационные затраты растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф. Но нам важно соблюсти баланс интересов, между потребителями услуги и ее производителями, поэтому повышение будет незначительное - на 1 рубль", - сообщили в департаменте.

Так, стоимость проезда в автобусах в городских округах, городских и сельских поселениях увеличится на 1 рубль и составит 19 рублей. Стоимость проезда в пригороде Владивостока утверждена в размере 1,72 рубля за 1 пассажирокилометр, но не менее 19 рублей за одну поездку.

Также члены правления утвердили предложение администрации Владивостока о повышение тарифа на электрический транспорт Владивостока. Плата также изменится плата на один рубль: троллейбус - 12 рублей, трамвай - 12 рублей, фуникулер - 10 рублей.

Тарифы вступят в силу с 9 января 2015 года.

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Теги: проезд  транспорт  трамвай  автобус  рубль  троллейбус 



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