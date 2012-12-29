Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Архив города Владивостока хранит документы 900 ликвидированных предприятий
Более 3500 ответов на запросы и обращения граждан подготовили сотрудники Муниципального казенного учреждения «Архив города Владивостока» за 2012 год. Благодаря им кто-то смог подтвердить свой трудовой стаж, доказать права на недвижимость или земельный участок, узнать детали жизни своих родственников, чтобы включить их в ставшие модными родословные.
Как рассказал директор МКУ «Архив города Владивостока» Альфред ТАТАРЧУК, здесь хранятся дела 915 предприятий, работавших некогда в городе и прекративших свое существование в 90-е годы. Предприятий уже нет, но приказы о приеме на работу, увольнении, начислении заработной платы скрупулезно хранятся и все еще очень востребованы, прежде всего, теми, кто оформляет пенсионные дела, кто хотел бы уточнить свою заработную плату для возможного пересмотра начисленной ранее пенсии.
Такая категория запросов – самая многочисленная, на подготовку ответов на них закон установил 30-дневный срок, но специалисты отдела исполнения документов стремятся подготовить их как можно быстрее, понимая, что работают не с самой состоятельной категорией граждан. Кстати говоря, все выписки архив предоставляет бесплатно.
Кроме архивных дел ликвидированных предприятий в городской архив переданы различные правовые акты администрации и думы города Владивостока. Но, по словам заместителя директора архива Анатолия БОГИДАЕВА, желающим получить выписки из документов, скажем, 30-50-х годов прошлого века, следует обращаться в Государственный архив Приморского края, где хранятся документы до 1992 года.
В Архив города Владивостока, образованный в 2010 году, переданы все постановления, решения и иные правовые акты главы города с 1992 по 2004 год. По мере того, как истекает установленный законом 7-летний срок хранения документов непосредственно в администрации Владивостока, они передаются в архив. Сейчас здесь находится 58 тысяч единиц хранения, и уже в 2013 году число их значительно увеличится, фонд пополнят документы администрации города, принятые в 2005 году.
Анализируя запросы уходящего года, Анатолий Богидаев, рассказывает об обращениях, полученных из Канады, Израиля, Мексики и Индии, некоторые из них – от бывших сотрудников судоходных компаний, существовавших во Владивостоке в 90-е годы, морякам потребовались выписки из приказов о начислении заработной платы для оформления пенсий. Запомнился запрос из Ростовской области, человек пытался выяснить судьбу своего родственника, работавшего в 30-е годы учителем в одной из Владивостокских школ. Благодаря помощи архивистов, семья восстановила утраченную страницу своей истории.
Обращались в архив и выпускники детских домов, дети, родители которых были лишены родительских прав, – за подтверждением своего права на жилье, полученное некогда родителями и на них. И такие документы архивистам удавалось находить, а значит, подтвердить право этих уже взрослых людей на жилую площадь.
Поступают в архив и запросы тематические – так называют их специалисты, не от частных граждан, и от различных организаций, предприятий, а также подразделений администрации города. Поскольку в архиве хранятся документы по всем направлениям жизнедеятельности муниципалитета, а это дороги, водоснабжение, теплоснабжение, транспортное обеспечение, архитектурно-строительный надзор и многое другое, то именно здесь пытаются найти специалисты корни каких-то сегодняшних проблем, например, кто и когда давал разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию того или иного объекта, и было ли такое разрешение на самом деле. В уходящем году специалисты Архива города Владивостока подготовили более 500 тематических запросов.
Но бывали и такие случаи, когда найти ответ на поставленный вопрос не удавалось – предприятие ликвидировано и никаких документов в архив не направлено. Сейчас уже невозможно понять мотивы тех людей, кто, не задумываясь, отправил старые приказы и иные документы на свалку. Впрочем, на памяти владивостокских архивистов были и счастливые случаи, когда работники полигона бытовых отходов, обнаружив в неприглядных мешках приказы и трудовые книжки, позвонили в архив. Эти документы удалось спасти и даже вернуть хозяевам главное свидетельство их трудовой биографии – почти рождественская история.
Но сегодня, заботясь о сохранности каждого такого документа, специалисты архива напоминают, что каждое действующее предприятие, организация, учреждение обязаны хранить приказы о приеме на работу и увольнении, документы о начислении зарплаты 75 лет.
Ирина Баранник, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Новости раздела
- Догнать и перегнать Сан-Франциско
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
Комментарии
-
-
Псевдоним18:35, 19.01.2016#
Здравствуйте! Это городской архив г. Владивостока? Я Никифорчук Ирина Сергеевна. Сейчас проживаю в Комсомольске-на-Амуре. Оформляю пенсию. Но с 1992г. по 1995г. работала во Влаивостоке в компании "Аваль" Сейчас мне нужна справка для пенсионного фонда о переименовании организации -"Аваль", т. к. в моей трудовой книжке при увольнении, стоит запись- уволена в связи с сокращением объемов производства компании. Я могу потерять это стаж, сроком 3 года. Вы можете мне помочь? Если можете, то сообщите свой электронный адрес и сколько это стоит и как оплатить? А я Вам вышлю отсканированные листы трудовой книжки.
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
Здравствуйте! Это городской архив г. Владивостока? Я Никифорчук Ирина Сергеевна. Сейчас проживаю в Комсомольске-на-Амуре. Оформляю пенсию. Но с 1992г. по 1995г. работала во Влаивостоке в компании "Аваль" Сейчас мне нужна справка для пенсионного фонда о переименовании организации -"Аваль", т. к. в моей трудовой книжке при увольнении, стоит запись- уволена в связи с сокращением объемов производства компании. Я могу потерять это стаж, сроком 3 года. Вы можете мне помочь? Если можете, то сообщите свой электронный адрес и сколько это стоит и как оплатить? А я Вам вышлю отсканированные листы трудовой книжки.