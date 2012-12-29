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Архив города Владивостока хранит документы 900 ликвидированных предприятий

29 Декабря 2012, 23:55 | Приморье

Более 3500 ответов на запросы и обращения граждан подготовили сотрудники Муниципального казенного учреждения «Архив города Владивостока» за 2012 год. Благодаря им кто-то смог подтвердить свой трудовой стаж, доказать права на недвижимость или земельный участок, узнать детали жизни своих родственников, чтобы включить их в ставшие модными родословные.

Как рассказал директор МКУ «Архив города Владивостока» Альфред ТАТАРЧУК, здесь хранятся дела 915 предприятий, работавших некогда в городе и  прекративших свое существование в 90-е годы. Предприятий уже нет, но приказы о приеме на работу, увольнении, начислении заработной платы скрупулезно хранятся и все еще очень востребованы, прежде всего, теми, кто оформляет пенсионные дела, кто хотел бы уточнить свою заработную плату для возможного пересмотра начисленной ранее пенсии.

Такая категория запросов – самая многочисленная, на подготовку ответов на них закон установил 30-дневный срок, но специалисты отдела исполнения документов стремятся подготовить их как можно быстрее, понимая, что работают не с самой состоятельной категорией граждан. Кстати говоря, все выписки архив предоставляет бесплатно.  

Кроме архивных дел ликвидированных предприятий в городской архив переданы различные правовые акты администрации и думы города Владивостока. Но, по словам заместителя директора архива Анатолия БОГИДАЕВА, желающим получить выписки из документов, скажем, 30-50-х годов прошлого века, следует обращаться в Государственный архив Приморского края, где хранятся документы до 1992 года.

В Архив города Владивостока, образованный в 2010 году, переданы все постановления, решения и иные правовые акты главы города с 1992 по 2004 год. По мере того, как истекает установленный законом 7-летний срок хранения документов непосредственно в администрации Владивостока, они передаются в архив. Сейчас здесь находится 58 тысяч единиц хранения, и уже в 2013 году число их значительно увеличится, фонд пополнят документы администрации города, принятые в 2005 году.

Анализируя запросы уходящего года, Анатолий Богидаев, рассказывает об обращениях, полученных  из Канады, Израиля, Мексики и Индии, некоторые из них – от бывших сотрудников судоходных компаний, существовавших во Владивостоке в 90-е годы, морякам потребовались выписки из приказов о начислении заработной платы для оформления пенсий.  Запомнился запрос из Ростовской области, человек пытался выяснить судьбу своего родственника, работавшего в 30-е годы учителем в одной из Владивостокских школ. Благодаря помощи архивистов, семья восстановила утраченную страницу своей истории.  

Обращались в архив и выпускники детских домов, дети, родители которых были лишены родительских прав, – за подтверждением своего права на жилье, полученное некогда родителями и на них. И такие документы архивистам удавалось находить, а значит, подтвердить право этих уже взрослых людей на жилую площадь.

Поступают в архив и запросы тематические – так называют их специалисты, не от частных граждан, и от различных организаций, предприятий, а также подразделений администрации города. Поскольку в архиве хранятся документы по всем направлениям жизнедеятельности муниципалитета, а это дороги, водоснабжение, теплоснабжение, транспортное обеспечение, архитектурно-строительный надзор  и многое другое, то именно здесь пытаются найти специалисты корни каких-то сегодняшних проблем, например, кто и когда давал разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию того или иного объекта, и было ли такое разрешение на самом деле. В уходящем году специалисты Архива города Владивостока подготовили более 500 тематических запросов.

Но бывали и такие случаи, когда найти ответ на поставленный вопрос не удавалось – предприятие ликвидировано и никаких документов в архив не направлено. Сейчас уже невозможно понять мотивы тех людей, кто, не задумываясь, отправил старые приказы и иные документы на свалку. Впрочем, на памяти владивостокских архивистов были и счастливые случаи, когда работники полигона бытовых отходов, обнаружив в неприглядных мешках приказы и трудовые книжки, позвонили в архив. Эти документы удалось спасти и даже вернуть хозяевам главное свидетельство их трудовой биографии – почти рождественская история.

 Но сегодня, заботясь о сохранности каждого такого документа, специалисты архива напоминают, что каждое действующее предприятие, организация, учреждение обязаны хранить приказы о приеме на работу и увольнении, документы о начислении зарплаты 75 лет.      

 Ирина Баранник, газета "Золотой Рог".

Автор: Ирина Баранник
Теги: владивосток  архив 



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Комментарии

  • Псевдоним18:35, 19.01.2016#

    Здравствуйте! Это городской архив г. Владивостока? Я Никифорчук Ирина Сергеевна. Сейчас проживаю в Комсомольске-на-Амуре. Оформляю пенсию. Но с 1992г. по 1995г. работала во Влаивостоке в компании "Аваль" Сейчас мне нужна справка для пенсионного фонда о переименовании организации -"Аваль", т. к. в моей трудовой книжке при увольнении, стоит запись- уволена в связи с сокращением объемов производства компании. Я могу потерять это стаж, сроком 3 года. Вы можете мне помочь? Если можете, то сообщите свой электронный адрес и сколько это стоит и как оплатить? А я Вам вышлю отсканированные листы трудовой книжки.

  • Псевдоним18:35, 19.01.2016#

    Здравствуйте! Это городской архив г. Владивостока? Я Никифорчук Ирина Сергеевна. Сейчас проживаю в Комсомольске-на-Амуре. Оформляю пенсию. Но с 1992г. по 1995г. работала во Влаивостоке в компании "Аваль" Сейчас мне нужна справка для пенсионного фонда о переименовании организации -"Аваль", т. к. в моей трудовой книжке при увольнении, стоит запись- уволена в связи с сокращением объемов производства компании. Я могу потерять это стаж, сроком 3 года. Вы можете мне помочь? Если можете, то сообщите свой электронный адрес и сколько это стоит и как оплатить? А я Вам вышлю отсканированные листы трудовой книжки.

  • Р РµРґР°РєС†РёСЏ21:03, 19.01.2016#

    Ирина Сергеевна, мы газета которая написала об архиве. Рекомендуем вам через справочную службу во Владивостоке +8(423)2516-516 найти телефон архива и задать вопрос специалистам.

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