Приморскстат открывает новые вакансии для приморцев

В Приморье полным ходом идет обработка переписных бланков, и Приморсктат вновь открывает вакансии для жителей края, нуждающихся в работе.

«Мы приглашаем на временную работу операторов ввода машиночитаемых документов сроком на четыре месяца (зарплата 5000 руб.) и экономистов формально-логического контроля сроком на пять месяцев (заработная плата 7500 руб.), - говорит заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА. - Эта категория персонала привлекается на условиях гражданско-правового договора подряда. Требования простые - высшее или среднее профессиональное образование по экономическим или техническим специальностям (возможно – неоконченное), владение ПК на уровне грамотного пользователя и возраст от 18 лет. Работа сменная, с удобным графиком. Будем рады видеть заинтересованных в стабильной и своевременно оплачиваемой работе приморцев».

Более подробную информацию можно получить в Приморскстате по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 57, каб. 14, тел. (4232) 43-32-37, e-mail: Kadr@primstat.ru