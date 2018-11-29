Средств на содержание "арестованных" косаток и белух в Приморье хватит на пару недель

Арест морских зверей и изъятие их у собственников приведет к массовой гибели морских зверей

В Приморье «Дело косаток» вновь в центре внимания. На прошлой неделе Ленинский суд арестовал китов. «Арест морских зверей и изъятие их у собственников произведено с нарушениями и впоследствии может привести к массовой гибели морских зверей», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в юридической компании «Высоцкий, Шейнин и партнеры».

По словам юристов, арестованные и переданные на ответственное хранение млекопитающие не имеют индивидуальных признаков (кличка, инвентарный номер, метка) позволяющих их идентифицировать. Кроме того, новая норма закона о хранении животных не позволяет владельцам кормить их и проводить ветеринарное наблюдение.

Собственники животных уже высказывают тревогу, что действия следствия приведут к тому, что их воспитанники, с которыми занимались тренера уже несколько месяцев, имеют все шансы погибнуть от стресса и голода. По словам директора компании «Океанариум ДВ» Александра БРОННИКОВА (собственник 3 косаток и 23 белух), «процедура ареста не определила, какой государственный орган обязан по закону заниматься кормлением, водолазным обслуживанием и ветеринарным наблюдением».

«Ежедневное содержание животных 500 тысяч рублей в день. После изъятия и ареста животных, компании не могут заниматься культурно-просветительской деятельностью. А ведь у нас были платные и бесплатные посещения центра туристами, также были согласованные планы передачи животных под контролем наших тренеров в другие океанариумы и дельфинарии. Теперь оставшись без дохода компании быстро придут к банкротству. Предположительно, средств на питание хватит на пару недель, но арест и изъятие животных с каждым днем приближает трагическое завершение кампании по дискредитации российских компаний, имеющих квоты на отлов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, Росрыбловства и страны в целом».

Слова предпринимателя о банкротстве компаний, которое приведет к возможной гибели китов, подтверждаются действиями природоохранной прокуратуры.

Совершенно необъяснимое предостережение о запрете заниматься хозяйственной деятельностью в адрес ООО «Белый Кит» (собственник трех косаток и 23 белух) направил старший советник юстиции Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. «Предупреждаю директора ООО «Белый Кит», что в случае поставки выловленных морских млекопитающих в российские и зарубежные зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы, музеи и выставочные комплексы в культурно просветительских целях вы будете привлечены к установленной законом ответственности», - указано в документе.

Подобные рекомендации - отказаться от предпринимательской деятельности - со стороны прокуратуры, кажутся странными, ведь надзирающий орган обязан смотреть за тем, чтобы государственные структуры не мешали бизнесу развиваться. И пока в России не запрета на деятельность цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов.

По словам представителя Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), доктора биологических наук Александра Болтнева, при решении вопросов отлова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях нельзя забывать о «жесткой» конкуренции в мире капитала. « В этой связи призываю детально изучить ситуацию с содержанием животных в бухте Средняя. Если животные отловлены в соответствии с нормативно-законодательными документами, содержатся в хороших условиях в соответствии с рекомендациями ВНИРО, то вряд ли стоит наказывать собственников, изымая животных». Выловленные в рамках общего допустимого улова млекопитающие в настоящее время проходят адаптацию к человеку, а затем должны быть направлены в заинтересованные культурно-просветительские организации».

Законные права собственников животных органы пока игнорируют общественные организации. Их позиция в том, что животных нужно выпустить и тем самым закрыть вопрос. Так представитель ГРИНПИС России Оганес Таргулян заявил в СМИ: «Настаиваем на том, что животных надо отпустить. Более того, нас есть заключение учёных, которые занимаются китообразными. В нём указано, что как минимум косаток нужно выпустить немедленно». Кроме того, он признает, что из-за процедуры ареста состояние «арестованных» косаток и белух может серьёзно ухудшиться, поскольку следственные органы не в состоянии обеспечить надлежащий уход.

Директор реабилитационного центра морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван, мнение коллеги опровергает. В комментарии агентству Прима Медиа она заявила "Что касается мгновенного выпуска, он невозможен, даже при мгновенном решении суда об их изъятии. Их надо подращивать минимум год, а лучше два. В идеале, их не нужно было ловить, но это уже случилось. Косатки, конечно, и сейчас имеют более высокий шанс на выживание, а белухи окажись они прямо сейчас на свободе, - обречены. Если суд примет решение об изъятии и реинтродукции, животным будет необходимо пройти длинный реабилитационный процесс в условиях, приближенных к естественным».

Активисты и общественники через громкие заявления и шумную кампанию в СМИ и социальных сетях, по сути, руководят органами прокуратуры и следствия. При этом правоохранительные органы почему-то намеренно игнорируют позицию государственных органов РФ, которые регулируют добычу биоресурсов в стране.

«В настоящее время Росрыболовством внимательно изучается информация, полученная от Генпрокуратуры России. Необходимо отметить, что Агентство при регулировании рыболовства руководствуется принципами преосторожного подхода, сохранения запасов водных биоресурсов и экосистем. Решения принимаются исключительно на основе норм законодательства. Росрыболовство предоставляет права на добычу морских млекопитающих для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях только в тех объемах, которые определяются на основании данных научных исследований и после рассмотрения рекомендаций научно-исследовательских институтов на общественных слушаниях, а также утверждаются государственной экологической экспертизой Росприроднадзора. Для этих целей Росприроднадзор формирует специальный экспертный совет из ученых Российской Академии наук и ведущих вузов, которые не входят в систему Росрыболовства. Предоставленные на 2018 год объемы водных биоресурсов для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях соответствуют ОДУ, которые были определены в рамках данной процедуры».

Игнорирование позиции регулятора со стороны силовых структур ослабляет позиции России и бьет по ее интересам и имиджу. Очевидно, что борьба идет не в защиту морских млекопитающих, которые находятся в адаптационном центре в Приморье. Есть мнение, что это спланированная идеологическая кампания против суверенного права России на самостоятельное определение и отстаивание своих интересов в сфере добычи биоресурсов.

Нравится это активистам и отдельным экологам или нет, но в России работают и дельфинарии, и цирки, и океанариумы. Президент Владимир Путин инициировал строительство океанариума во Владивостоке. Он лично бывал на стройке каждый год, и только благодаря его усилиям дальневосточники имеют уникальный развлекательный комплекс, в котором есть и морские звери.

Три косатки, привезенных с Дальнего Востока, представлены в Московском океанариуме. Президент РФ открывал этот комплекс и поддерживал его возведение. И теперь не совсем понятно, почему органы прокуратуры решили, не опираясь на мнение регулятора и академической науки, разрушить и российскую систему дельфинариев, и заставить Россию отказаться от своего законодательства?

Теперь логичный вопрос, а какой государственный орган в этой ситуации встанет на защиту интересов России и займется спасением животных. Кто объективно выслушает все доводы сторон и проведет объективный анализ законодательства. Может это будет администрация президента РФ или комиссия Государственной Думы? Это было бы логичным, так как вряд ли в этом заинтересованы защитники животных, убеждения которых базируются на финансовой поддержке из США.

Как рассказывает генеральный директор компании «Океанариум ДВ» Александр Бронников, есть проект "Дальневосточная русская косатка". Он имеет иностранные корни, это детище Международного общества охраны китов и дельфинов. Координирует работу проекта американец Эрик Хойт, секретарь общества. Активистами проекта являются биологи Татьяна Ивкович (Санкт-Петербург) и Ольга Филатова (Москва). Эти же учёные входят в Совет по морским млекопитающим. Все российские члены проекта, ведут с Эриком Хойтом активную переписку и регулярно отчитываются о проделанной работе. Итогом отчетов является вознаграждение на счета от разных зарубежных фондов: Ocean Care, Whales and Dolphin Conservation и других. И по факту, сегодня господин Хойт пытается формировать «повестку» в отношении федерального рыболовного законодательства.

На этом фоне разноплановая трактовка законности выдачи разрешений на вылов животных в культурно-просветительских целях заместителем генерального прокурора РФ Александром Бускмановым, вставшим на сторону экологов, финансируемых США, и главой Росрыболовства Ильей Шестаковым, поддерживающим российских пользователей квот, выглядит как конфликт разных ветвей власти Российской Федерации.