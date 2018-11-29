Лесной Кодекс РФ изменят под реалии Приморского края

На этом настоял врио губернатора Олег Кожемяко

Министерство природных ресурсов России готовит изменения в Лесной Кодекс РФ, чтобы упростить порядок обеспечения жителей Приморья дровами. Об этом сообщил 28 ноября по итогам совещания во Владивостоке глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

С предложением упростить для жителей Приморья порядок обеспечения дровами выступил врио губернатора Олег Кожемяко. Он отметил, что обеспечение дровами – социально важный вопрос. При этом муниципалитеты, по действующему законодательству, вынуждены выходить на аукционы, чтобы обеспечить людей древесиной.

«У нас есть предложения: для заготовки дров для населения дать право заключать прямые договоры между муниципалитетом и краевым департаментом лесного хозяйства без проведения конкурсных процедур и аукционов. Существующий порядок создает дополнительные препятствия, способствует удорожанию дров для людей. Сроки аукционов часто срываются, а ответственность никто не несет», – обозначил Олег Кожемяко. Олег Кожемяко уже поручил разработать в Приморье системы «гортопов», субсидировать доставку дров жителям с тем, чтобы цена на них для граждан была единой. Это существенно упорядочит порядок заготовки.

По словам Дмитрия Кобылкина, для этого потребуются изменения в Лесной кодекс. При этом закон определяет, что полномочия обеспечения дровами жителей – работа муниципалитетов. «Вариант решения проблемы – чтобы всех нуждающихся обеспечивало дровами краевое учреждение. Чтобы не гражданин подавал заявление, заключал договор, а краевая организация по госзаданию обеспечивала граждан готовой продукцией. То, что люди не могут без аукционов собрать дрова для себя, – это абсурд. Такая проблема есть во всех субъектах федерации», – отметил министр.

Дмитрий Кобылкин поручил Минпроды проработать и внести соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ в ближайшее время.

Кроме того, Федеральное агентство лесного хозяйства поддержало предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко по охране липы. Приказ ведомства определил около 50 тысяч гектаров, на которых рубка этого дерева запрещена. Ранее врио Губернатора направил в федеральное ведомство ряд предложений по защиты липы от вырубки. Дмитрий Кобылкин сообщил, что эти предложения были поддержаны и Рослесхоз на днях опубликовал приказ, определяющий особо защитные участки лесов в Приморье.

По словам Министра, расширение границ охранных зон, где рубка липы под запретом в Приморье, станет вторым этапом введения охранных мер.

Врио губернатора Приморья дал поручение профильным краевым департаментам и главам муниципалитетов определить необходимые границы этих территорий. После этого будут оперативно внесены соответствующие изменения в законодательство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.