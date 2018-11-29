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Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью

29 Ноября 2018, 10:46 | Приморье

Правительство РФ утвердило квоту для временного проживания иностранцев в ДФО. Правительство РФ установило на 2019 год квоту на выдачу иностранным гражданам 83480 разрешений на временное проживание в РФ, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Дальний Восток примет 6130 иностранцев. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

По одной тысяче иностранцев смогут проживать в Якутии, Приморье и Хабаровском крае. Квота для Республики Бурятия составляет 800 человек. Забайкальский край, Камчатка, Магаданская область примут по 300 человек. Квота Амурской области определена в 650 иностранцев, для Сахалина – 400 человек, Еврейской автономной области – 200 человек, Чукотки – 180.

В 2018 году Дальнему Востоку был  установлен размер квоты на иностранных граждан в размере 4930 человек, в том числе: по тысяче человек для Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, 500 – для Амурской  и Сахалинской областей, по 300 – для Приморья и Камчатки, 250 – для Магаданской области, 200 – для ЕАО и 180  - для Чукотки.  За 7 месяцев 2018 года в Дальневосточном федеральном округе соотечественникам и членам их семьи выдано 828 разрешений на временное проживание в Российской Федерации без учета квот.

Разрешение на временное проживание - это подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.  Иностранный гражданин, находящийся в государстве проживания и изъявивший желание получить разрешение на временное проживание, подает соответствующее заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания либо в соответствующий территориальный орган МВД России.

Фото premier.gov.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Хабаровск  иностранцы  бурятия  миграция  правительство  временное проживание  Камчатка  Чукотка  Амурская область  Дальний Восток  гастарбайтер  МВД  Еврейская область  работа  медведев  квота  Якутия  ДФО  Забайкалье  магадан 



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