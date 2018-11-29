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Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
Правительство РФ утвердило квоту для временного проживания иностранцев в ДФО. Правительство РФ установило на 2019 год квоту на выдачу иностранным гражданам 83480 разрешений на временное проживание в РФ, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток примет 6130 иностранцев. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
По одной тысяче иностранцев смогут проживать в Якутии, Приморье и Хабаровском крае. Квота для Республики Бурятия составляет 800 человек. Забайкальский край, Камчатка, Магаданская область примут по 300 человек. Квота Амурской области определена в 650 иностранцев, для Сахалина – 400 человек, Еврейской автономной области – 200 человек, Чукотки – 180.
В 2018 году Дальнему Востоку был установлен размер квоты на иностранных граждан в размере 4930 человек, в том числе: по тысяче человек для Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, 500 – для Амурской и Сахалинской областей, по 300 – для Приморья и Камчатки, 250 – для Магаданской области, 200 – для ЕАО и 180 - для Чукотки. За 7 месяцев 2018 года в Дальневосточном федеральном округе соотечественникам и членам их семьи выдано 828 разрешений на временное проживание в Российской Федерации без учета квот.
Разрешение на временное проживание - это подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. Иностранный гражданин, находящийся в государстве проживания и изъявивший желание получить разрешение на временное проживание, подает соответствующее заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания либо в соответствующий территориальный орган МВД России.
Фото premier.gov.ru
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