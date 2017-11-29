Многодетные во Владивостоке останутся без земли

С начала выполнения Владивостокским городским округом краевого закона №837-КЗ от 08.11.2011 года и указа президента РФ № 600 от 07.05.2012 года разрешение на строительство на выделенных им бесплатно земельных участках своих индивидуальных домов получили всего 90 многодетных семей города. Многие из получивших так и не приступили к ее освоению, поскольку к участкам не подведены проезды и инженерная инфраструктура, что по федеральному и краевому законам должно обеспечить муниципальное образование.

По причине нехватки у города земли он не смог удовлетворить заявления всех многодетных, и на сегодня их обеспеченность участками под ИЖС составляет менее половины – только 1952 из 4030 семей, попавших в реестр. В перспективе будут выданы около тысячи участков в районе ул. Артековской. А пока и в прошлом, и в этом году, как выяснилось, многодетным было выдано лишь по семь участков. Это притом что в целом по краю в основном выдача участков завершена и составляет около 90%.

Председатель ПРОО «Совет многодетных родителей» Ирина МЕДВЕДЕВА констатирует, что скорого решения по удовлетворению оставшихся заявлений на землю пока не просматривается. Уверения чиновников, что участки для владивостокских семей будут изысканы в других муниципалитетах, не придают оптимизма – захотят ли семьи переезжать туда.

1 280 участков сегодня готов выделить Надеждинский район, 576 – Шкотовский, возможно будет получить землю в Спасске. Но в том же Надеждинском районе участки, предлагаемые многодетным, пока находятся в ведении военных, и когда произойдет передача их под мирное строительство, еще не ясно.

Судя по отчетам городских и краевых чиновников, создание подъездных путей к выданным участкам и инженерной инфраструктуры идет в соответствии с существующими регламентами и финансовыми возможностями. При этом возникает недоосвоение средств, которые возвращаются в городской и краевой бюджеты. Хотя на самом деле денег на это выделяется катастрофически мало. О строительстве предусматриваемых проектами планировок социальных объектов в «зоне освоения», в принципе, даже не упоминалось.

Представители отдельных территорий, на которых выданы участки для многодетных семей, отмечают, что даваемые чиновниками обещания не выполняются, условия для строительства не созданы, притом что о проблемах и решениях говорилось на четырех предыдущих круглых столах, состоявшихся в прошлом и этом году. Итоги минувшего года оказались скромными, а перспективы – туманными.

Депутат законодательного собрания края Джамбулат ТЕКИЕВ выразил недоумение, что решение проблемы многодетных во Владивостоке так серьезно запущено. Впервые присутствуя на мероприятии, посвященном этой теме, он удивился, что вроде бы «социально защищенная категория» оказалась без должной поддержки. Деутатская поддержка от края и города была обещана.

В ходе «круглого стола» в администрации Приморья было озвучено, что, вероятно, определенную поддержку может найти инициатива депутатов городской думы, которая предлагает в тех случаях, когда невозможно выделить участки под ИЖС, использовать иные механизмы, чтобы выполнить указ Президента и краевой закон – это предоставление многодетным семьям города определенных социальных выплат и жилых помещений.

Виктор КУДИНОВ.