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В Приморье более 150 воспитанников школы-интерната впервые стали участниками акции #ЩедрыйВторник
29 ноября в кинотеатре «Шахтер» (г. Артем, Приморский край) в рамках акции, приуроченной ко Дню благотворительности международного движения #ЩедрыйВторник, при поддержке администрации Артемовского городского округа состоялся показ фильма «Чемпионы» с тифлокомментариями для слепых и слабовидящих детей из коррекционной школы-интерната.
Международная общественная инициатива #ЩедрыйВторник в этом году впервые объединила россиян для участия в масштабном благотворительном флешмобе. Инициатором кинопоказов в 29 кинотеатрах страны выступил Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», сеансы прошли при поддержке компании «МегаФон», региональных благотворительных фондов и общественных активистов. Фильмы были адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха благотворительным фондом «Живые сердца».
В Артеме в рамках акции был показан отечественный фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Его смогли посмотреть более 150 воспитанников коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями зрения в возрасте от 7 до 19 лет. Технология тифлокомментирования позволяет представить все, что происходит на экране – по сути, это еще одна звуковая дорожка с описанием пейзажей, предметов, одежды, внешности и действий героев.
«У нашей компании несколько приоритетных направлений благотворительной деятельности, одно из них – социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, – отмечает Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Поддерживая проект «Кино для незрячих и глухих», мы помогаем стать ближе и приобщиться к культуре, а благодаря акции #ЩедрыйВторник об этой и многих других инициативах узнает еще больше россиян, что будет способствовать развитию в стране общества, которому по-настоящему не все равно».
«Мы очень рады, что современные реабилитационные технологии добрались до небольших российских городов, и у наших ребят теперь есть возможность посмотреть новинки российского кинематографа на большом экране, – говорит Елена Богнина, директор Артемовской коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями зрения. – Лента о легендарных победах российских спортсменов «Чемпионы» – жизнеутверждающий и оптимистичный фильм. На показ собрались все наши воспитанники, и я думаю, что лента никого не оставила равнодушным».
В рамках акции #ЩедрыйВторник кинопоказы для слабовидящих и слабослышащих людей прошли в 29 кинотеатрах по всей стране – помимо Приморского края, они состоялись в Вологодской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Челябинской и Амурской областях, Алтайском и Забайкальском краях, Республиках Коми, Татарстан и Хакасия и в Чувашской Республике.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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