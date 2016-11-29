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Морские пехотинцы ТОФ начали выдвижение на полигоны береговых войск
Свыше 1500 военнослужащих и более 150 единиц боевой и специальной техники задействовано в полевых выходах морской пехоты Тихоокеанского флота на полигонах в Приморье и на Камчатке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог.
В рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота, в преддверии нового учебного года, начался полевой выход подразделений соединений морской пехоты береговых войск флота. Сегодня подразделения начали выдвижение в назначенные районы на штатной технике.
Основная цель первого этапа зимнего полевого выхода – отработать вопросы организации и поддержания взаимодействия морских пехотинцев, а также совершенствования навыков вождения и ведения огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, рассказал "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.
Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 1500 военнослужащих и более 150 единиц гусеничной и колёсной техники.
2016 учебный год стал для «черных беретов» сложным и насыщенным по объемам выполненных задач за последние годы. В ходе боевой учебы военнослужащие морской пехоты ТОФ совершили свыше 5000 учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Провели более 300 тренировок и 80 учений различной направленности, в том числе двусторонних, в ходе которых были выполнены около 4500 огневых упражнений с применением стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
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