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Бизнес-гороскоп: Весам всю неделю стоит всё взвешивать
Ignio и Деловая газета "Золотой Рог" представляют гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря
ОВЕН. На этой неделе у вас есть шанс преуспеть в финансовой сфере. У вас могут появиться интересные идеи, связанные с бизнесом. Во вторник будьте осторожны и сохраняйте ваши денежные дела в секрете. В среду удачно пройдут переговоры и подписание официальных бумаг.
ТЕЛЕЦ. В понедельник готовьтесь к докладу или к совещанию у начальства. В среду будьте осторожны, вас может преследовать обман или обольщение. Материальное положение заметно улучшится, это очень порадует вас. Возможно, появится новый источник дохода.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждут новые интересные деловые предложения, проекты или заказы. Ваши идеи востребованы и могут принести доход. Вы без труда найдете единомышленников и спонсоров. В четверг возможны значительные денежные поступления.
РАК. Понедельник и вторник - более чем удачные дни для деловых встреч и разговоров с начальством. Вероятен приятный сюрприз, вас могут отметить как успешного работника и предложить некую ответственную должность. Не исключена заграничная командировка, что будет способствовать улучшению финансового положения.
ЛЕВ. На этой неделе большую роль в ваших финансовых делах будут играть даже не деньги, а ваши способности организовать взаимовыгодный обмен. В четверг возможны новые денежные поступления. Не стоит жалеть средств на приобретение подарков для близких.
ДЕВА. В понедельник вероятны денежные поступления, которые, впрочем, сразу же разойдутся на необходимые приобретения. Откажитесь от авантюрных предложений. Весьма велика вероятность обмана, поэтому будьте предельно внимательны. В выходные будут весьма удачными покупки для дома.
ВЕСЫ. Любой финансовый риск на этой неделе может оказаться неоправданным. Постарайтесь вести себя разумно и экономно, тратьте деньги только на самое необходимое. В понедельник возможны новые денежные поступления. В пятницу не тратьте слишком много на развлечения и походы в ресторан.
СКОРПИОН. Вы сейчас готовы просто горы свернуть, фонтанируете идеями и сможете выполнить даже самое сложное задание начальства. Все долги вам отдадут уже во вторник. Затраты на вторую половину недели лучше наметить заранее и лишнего не покупать.
СТРЕЛЕЦ. Ваше финансовое положение сейчас вполне стабильно, однако не стоит лениться и снижать темп работы. Деловые встречи лучше наметить на вторник. В четверг еще раз проверьте все важные бумаги и документы.
КОЗЕРОГ. Во вторник возможны новые денежные поступления. Намеченные финансовые планы начинают реализовываться в вашу пользу. Звезды советуют вам проявлять внимание к мелочам, это позволит не допускать крупных ошибок. Постарайтесь не ссориться с коллегами.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник возможны финансовые поступления. Постарайтесь не спешить их тратить. Финансовое положение вас сейчас не слишком устраивает, потерпите еще немного. Но не стоит плыть по течению, ищите новую работу, начинайте новые проекты.
РЫБЫ. На этой неделе желательно отложить все рискованные с финансовой точки зрения дела. Во вторник не назначайте важных встреч, в среду вероятны денежные поступления. Пятница - хороший день для заключения сделок и оформления деловых контрактов.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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