В Приморье циклоны становятся агрессивнее

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал «Золотому Рогу» о том, какую зиму ждать жителям края

В преддверии зимы автомобилистам, предпринимателям, коммунальщикам да и каждому приморцу хочется знать, какие сюрпризы она преподнесет на этот раз. О том, какая будет погода предстоящей зимой, корреспондент «Золотого Рога» расспросил главного синоптика Приморского края, начальника Примгидромета Бориса КУБАЯ.

«Зима в Приморье, конечно, будет, за ближайшие три месяца в крае неоднократно выпадет снег, в некоторых районах, в особенности во Владивостоке и на юге края, образуется гололед, а в северных районах в любой момент могут стукнуть 30-градусные морозы», - сказал Борис Кубай.

По его словам, погода зимой будет разной, в чем можно убедиться на примере ноября. Только в начале месяца в Приморье пришли три циклона, которые вызвали снег и дождь. Иногда один мощный циклон приносит снега больше, чем три или пять. В ноябре так и произошло: они мешали друг другу и не давали раскрыться каждому в полную меру.

«Для того чтобы циклоны реже выходили на Приморье, необходимо, чтобы поменялись условия, благодаря которым они приходят к нам. И эти условия, скорее всего, будут меняться в конце ноября - начале декабря. Также фронтальная зона сместится к югу, после чего циклоны начнут проходить через юг Кореи и Японии, - добавил Борис Викторович. - Но не бывает правил без исключений: циклон может заглянуть и к нам. А на фоне холодного воздуха, который будет доминировать над Сибирью и Азией, и теплого - в районе Желтого и Японского морей - проявится контраст, который станет условием для активности циклонов. Они станут более агрессивными».

В декабре и январе общим трендом станет понижение температуры. А колебание температур создаст сильный ветер, метель и гололед. «Даже один снегопад за всю зиму может создать ситуацию вплоть до катастрофической. А ноябрь нам показал, что циклоны - частые гости. Они не создали критической ситуации в крае в сравнении с Москвой, но на севере, на перевалах, были серьезные проблемы для транспорта, и особенно большегрузов», - заметил глава Примгидромета.

Долгосрочный прогноз Борис Викторович не представил, но призвал жителей учитывать краткосрочные прогнозы. По его словам, если кто-то занимается хозяйством или планирует поездку по краю, то может использовать прогноз на неделю, а на три ближайших дня точность прогноза превышает 90%.

Синоптики Приморья не исключают, что предстоящая зима на севере края будет снежной. Большие снега чаще выпадают в вершинах гор Сихотэ-Алинь, а на побережье и на равнинах снегов всегда меньше. По словам Кубая, это связано с законами физики, на вершинах и вдоль склонов происходит дополнительная сублимация и конденсация водяного пара, что способствует образованию снежного покрова.

К большим снегам всегда готовы спасатели МЧС России. Так, в районах, где возможно затруднение движения из-за выпавшего снега, будут обустроены пункты обогрева.

Они могут развертываться на базе стационарных зданий, имеющихся вдоль автодорог (автозаправочных комплексов, гостиниц, мест отдыха и стоянок большегрузных автомобилей, объектов социально-культурного назначения, расположенных в населённых пунктах, через которые проходит автодорога). Как сообщили «ЗР» в пресс-службе МЧС России, на временном пункте обогрева автомобилисты смогут погреться и подкрепиться. В случае возникновения экстренной ситуации у сотрудников МЧС имеется возможность разместить по краю 21 пункт обогрева и 7 подвижных пунктов питания.

По поводу новогоднего прогноза Борис Кубай предпочел сохранить интригу. Но во время беседы он вспомнил годы, когда в ночь на 1 января на главной площади Владивостока не было ни снежинки, и год, когда разразилась гроза со снегопадом и ураганным ветром - редкое природное явление. Видимо, все может быть…

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.