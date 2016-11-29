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В Приморье Лазовский заповедник формирует охранную зону вокруг своих границ
Это особенно актуально в период раздачи дальневосточных гектаров
К созданию буферной зоны с особым режимом вокруг границ заповедной территории приступили в Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра». Особую актуальность охранная зона приобрела в связи с реализацией закона о дальневосточном гектаре.
Недавнее постановление правительства РФ предписывает создать вокруг ООПТ федерального значения охранные зоны. Буферная территория позволит избежать негативного влияния хозяйственной деятельности на природный мир особо охраняемой территории. Особый режим охранной зоны предполагает запрет любой хозяйственной деятельности, которая может нанести урон животному и растительному миру заповедника. Например, строительство каких-либо производств, прокладка трубопровода у границ заповедника, использование ядохимикатов и удобрений, и так далее.
Создание охранной зоны также предвосхитит возможные конфликты между заповедником и претендентами на «дальневосточный гектар». Не исключено, что получатель гектара у границы ООПТ может организовать на нем деятельность, наносящую урон заповедной территории, поэтому особый режим вокруг границ заповедника необходим.
Согласно постановлению правительства, охранная зона вокруг ООПТ по ширине должна составлять не менее одного километра. Граница проводится в соответствии с ландшафтом - таким образом, чтобы ее было удобно охранять, например, по линии ЛЭП, или по дороге, или по руслу реки.
Кроме всего прочего, заповеднику пришлось разъяснять соседям, что нововведение не ущемляет их права. Руководство ООПТ пригласило в офис для беседы представителей охотхозяйств, земле- и лесопользователей, чьи территории затрагивает нововведение.
«Сейчас мы приступили к разработке положения об охранной зоне, - говорит руководитель объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир Арамилев. - Ее создание никак не нарушает интересы охотничьих хозяйств, фермеров, лесозаготовителей, чьи территории попадают в эту зону. Все виды деятельности, прописанные в их соответствующих документах, за ними сохраняются.
Но все же, чтобы снять возможное недопонимание, мы пригласили соседей к нам в офис заповедника, чтобы разъяснить все моменты, связанные с созданием охранной зоны. И, как показало собрание, не зря, у людей оказалось немало опасений и домыслов. В итоге в процессе общения мы добились понимания» - констатировал руководитель ООПТ.
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