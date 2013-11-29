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"ДальРАО" освободил Приморский край от ещё одного радиационно-опасного объекта

29 Ноября 2013, 16:07 | Приморье
Впервые в России в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» проведена беспрецедентная операция по подъему и постановке на берег для утилизации судна атомно-технологического обслуживания (АТО) - ТНТ-50.
 
Операция по подъему судна выполнена с помощью плавдока «Сакура», предоставленного Японской стороной в рамках программы «Глобальное партнерство».
 
Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание решению проблем ядерного и радиационного наследия Дальневосточного региона. Поставлена задача активного проведения комплекса экологических мероприятий по промышленной утилизации атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации радиационно-опасных объектов в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».
 
В подготовительный период, который длился около года, проводились сложные комплексные работы по подготовке к постановке ТНТ-50 в док, выполнено изготовление докового набора для размещения судна в плавучем доке. С судна были выгружены жидкие и твердые радиоактивные отходы, демонтировано палубное оборудование и часть надстройки для облегчения судна, проведены все необходимые обследования.
 
Сложнейшая операция проходила с соблюдением всех необходимых мер безопасности: судно было размещено на специальную днищевую секцию блок-упаковки, которая позволила изолировать радиационно-опасные факторы, став частью защитного «контейнера», обеспечивающего безопасность проведения последующих работ и хранение объекта. В день операции ТНТ-50 было успешно заведено в ПД «Сакура» и доставлено к специально оборудованному месту в пункт долговременного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО) ДВЦ «ДальРАО», где было переведено на твердое основание и помещено на стапельное место для проведения работ по утилизации.
 
Следующим этапом работ планируется демонтаж носовой и кормовой частей ТНТ-50, очистка наружной поверхности от остатков старой краски и проведение полного комплекса работ по формированию блок-упаковки.
 
ТНТ-50 (ранее ПМ-80) представляет собой несамоходное судно, предназначенное для обслуживания кораблей с ЯЭУ военно-морского флота. В наследство от деятельности ВМФ в хранилищах ПМ-80 осталось дефектное ядерное топливо, ставшее причиной ее потенциальной ядерной и радиационной опасности. Под руководством Героя Советского Союза Владимира Булыгина, организацией ЗАО НПП «Экоатом» был проведен комплекс работ по выгрузке из хранилища судна дефектного ОЯТ и нормализации радиоактивной обстановки на ПМ-80. В результате этих работ объект перешел из ядерно-опасного в категорию радиационно-опасного. В 2006 году ВМФ передал ПМ-80 на временное хранение на плаву ФГУП «ДальРАО».
 
В целях повышения радиационной безопасности Дальневосточного региона для размещения блок-упаковок утилизированных судов АТО, в настоящее время принято решение о строительстве специального стапельного места. ТНТ-50 оказалась первым судном атомного технологического обслуживания, которое поднято из воды на берег для дальнейшей утилизации.
 
Досье ZRPRESS: На сегодняшний день на Дальнем Востоке находятся четыре судна АТО, ранее принадлежащие ВМФ: «ПМ 125», «ПМ 133», «ПМ 80» и «ПМ- 32». Согласно концепции Госкорпорации Росатом», пунктом длительного хранения блок-упаковок, образованных при утилизации этих судов АТО, и блоков реакторных отсеков является бухта Разбойник ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», где и будут вестись все необходимые работы по их формированию.
 
По мнению руководителя проектного офиса «Комплексная утилизация АПЛ» Госкорпорации «Росатом» Анатолия Захарчева, данная операция позволила освободить Приморский край от еще одного радиационно-опасного объекта. Суда АТО представляют собой более серьезную опасность, чем трехотсечные блоки атомной подводной лодки, так как АПЛ имеет прочный корпус, она герметична, из нее выгружено все топливо и жидкие радиоактивные отходы. Суда АТО также имеют различные цистерны, но в случае ее несанкционированного погружения, в акваторию попадут все отходы, что станет серьезной угрозой ухудшения радиационной обстановки. Поэтому наша задача – создать все необходимые условия для бережного хранения судов АТО и данная, успешно проведенная операция, является тому наглядным подтверждением.
 
Материал предоставлен управлением по коммуникациям ФГУП «РосРАО»
 
Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: АТО  радиация  ДальРАО 



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