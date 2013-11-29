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Приморский край удерживает первое место в России по безвизовому групповому обмену из КНР
29 Ноября 2013, 16:01 | Приморье
Приморский край посетила делегация провинции Цзилинь. Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков провел встречу с заместителем секретаря Народного правительства провинции Лю Фей.
Как отметил Алексей Старичков, с каждым годом растет двусторонний поток между Россией и КНР, сообщили ZRPRESS в пресс-службе администрации Приморского края.
«Сейчас Приморский край занимает первое место в России по количеству туристов по безвизовому групповому обмену из КНР. Ежегодно двусторонний поток увеличивается», - сказал он.
Стороны обсудили возможные поправки к соглашению между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, ускорении процесса запуска автомобильного сообщения между странами на личном автотранспорте.
Отметим, в сентябре 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Губернатором провинции Цзилинь КНР Баинь Чаолу.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что автомобильное сообщение между Приморьем и Китаем является сегодня одной из ключевых тем.
«Считаю, что нынешняя пропускная способность пунктов не симметрична, что, безусловно, сдерживает приграничное сотрудничество и рост туристического потока. Решение данного вопроса находится на уровне полномочий федерального Правительства, но я готов выдвинуть соответствующую инициативу. Этот вопрос уже поднимался мной на совещании с Президентом России. Ожидаем, что в ближайшее время появится соответствующее поручение», - отметил Губернатор Приморья.
Кроме того, обсуждались вопросы развития грузового сообщения через железнодорожный пункт пропуска Махалино (Камышовая) – Хуньчунь.
Напомним, железнодорожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь в августе этого года возобновил свою деятельность после девяти лет перерыва. Тогда первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров отметил значимость открытия перехода не только для Приморья, но и для всей России в целом. «Россия в транспортных коридорах занимает ключевые позиции. Приморье становится центром логистики в АТР», - сказал он.
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