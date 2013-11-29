Приморский край удерживает первое место в России по безвизовому групповому обмену из КНР

Приморский край посетила делегация провинции Цзилинь. Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков провел встречу с заместителем секретаря Народного правительства провинции Лю Фей.

пресс-службе администрации Приморского края. Как отметил Алексей Старичков, с каждым годом растет двусторонний поток между Россией и КНР, сообщили ZRPRESS в

«Сейчас Приморский край занимает первое место в России по количеству туристов по безвизовому групповому обмену из КНР. Ежегодно двусторонний поток увеличивается», - сказал он.

Стороны обсудили возможные поправки к соглашению между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, ускорении процесса запуска автомобильного сообщения между странами на личном автотранспорте.

Отметим, в сентябре 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Губернатором провинции Цзилинь КНР Баинь Чаолу.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что автомобильное сообщение между Приморьем и Китаем является сегодня одной из ключевых тем.

«Считаю, что нынешняя пропускная способность пунктов не симметрична, что, безусловно, сдерживает приграничное сотрудничество и рост туристического потока. Решение данного вопроса находится на уровне полномочий федерального Правительства, но я готов выдвинуть соответствующую инициативу. Этот вопрос уже поднимался мной на совещании с Президентом России. Ожидаем, что в ближайшее время появится соответствующее поручение», - отметил Губернатор Приморья.

Кроме того, обсуждались вопросы развития грузового сообщения через железнодорожный пункт пропуска Махалино (Камышовая) – Хуньчунь.