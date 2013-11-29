www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Приморский край удерживает первое место в России по безвизовому групповому обмену из КНР

29 Ноября 2013, 16:01 | Приморье
Приморский край посетила делегация провинции Цзилинь. Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков провел встречу с заместителем секретаря Народного правительства провинции Лю Фей.
 
Как отметил Алексей Старичков, с каждым годом растет двусторонний поток между Россией и КНР, сообщили ZRPRESS в пресс-службе администрации Приморского края.
 
«Сейчас Приморский край занимает первое место в России по количеству туристов по безвизовому групповому обмену из КНР. Ежегодно двусторонний поток увеличивается», - сказал он.
 
Стороны обсудили возможные поправки к соглашению между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, ускорении процесса запуска автомобильного сообщения между странами на личном автотранспорте.
 
Отметим, в сентябре 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Губернатором провинции Цзилинь КНР Баинь Чаолу.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что автомобильное сообщение между Приморьем и Китаем является сегодня одной из ключевых тем.
 
«Считаю, что нынешняя пропускная способность пунктов не симметрична, что, безусловно, сдерживает приграничное сотрудничество и рост туристического потока. Решение данного вопроса находится на уровне полномочий федерального Правительства, но я готов выдвинуть соответствующую инициативу. Этот вопрос уже поднимался мной на совещании с Президентом России. Ожидаем, что в ближайшее время появится соответствующее поручение», - отметил Губернатор Приморья.
 
Кроме того, обсуждались вопросы развития грузового сообщения через железнодорожный пункт пропуска Махалино (Камышовая) – Хуньчунь.
 
Напомним, железнодорожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь в августе этого года возобновил свою деятельность после девяти лет перерыва. Тогда первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров отметил значимость открытия перехода не только для Приморья, но и для всей России в целом. «Россия в транспортных коридорах занимает ключевые позиции. Приморье становится центром логистики в АТР», - сказал он.
 
Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: АТР  туризм  КНР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru