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В Приморье пройдет "горячая линия" по вопросам пенсионного обеспечения и социальной поддержке инвалидов
Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Приморского края, здесь можно будет получить информацию о том, когда и куда необходимо обратиться за назначением пенсии по инвалидности. Какую сумму составляет ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, из чего состоит набор социальных услуг, как поступить гражданам, которые впервые приобрели право на получение социальных услуг, а также по оформлению компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и по другим вопросам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Телефон «горячей линии» в Отделении ПФР по Приморскому краю: (423) 249-86-00.
Телефоны в территориальных управлениях Владивостока:
- Ленинский район: 221-80-77;
- Первомайский район: 227-17-05;
- Первореченский район: 236-26-19;
- Советский район: 230-50-00;
- Фрунзенский район: 244-99-83.
Номера телефонов территориальных органов ПФР можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда: http://www.pfrf.ru/ot_primor/cont_up/
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