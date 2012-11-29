В Приморье пройдет "горячая линия" по вопросам пенсионного обеспечения и социальной поддержке инвалидов

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. В Международный День инвалидов, 3 декабря, в краевом отделении Пенсионного фонда для жителей Приморского края с 10:00 до 13:00 будет работать «горячая линия».

Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Приморского края, здесь можно будет получить информацию о том, когда и куда необходимо обратиться за назначением пенсии по инвалидности. Какую сумму составляет ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, из чего состоит набор социальных услуг, как поступить гражданам, которые впервые приобрели право на получение социальных услуг, а также по оформлению компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и по другим вопросам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Телефон «горячей линии» в Отделении ПФР по Приморскому краю: (423) 249-86-00.

Телефоны в территориальных управлениях Владивостока:

- Ленинский район: 221-80-77;

- Первомайский район: 227-17-05;

- Первореченский район: 236-26-19;

- Советский район: 230-50-00;

- Фрунзенский район: 244-99-83.

Номера телефонов территориальных органов ПФР можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда: http://www.pfrf.ru/ot_primor/cont_up/