www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье пройдет "горячая линия" по вопросам пенсионного обеспечения и социальной поддержке инвалидов

29 Ноября 2012, 13:09 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. В Международный День инвалидов, 3 декабря, в краевом отделении Пенсионного фонда для жителей Приморского края с 10:00 до 13:00 будет работать «горячая линия».

Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Приморского края, здесь можно будет получить информацию о том, когда и куда необходимо обратиться за назначением пенсии по инвалидности. Какую сумму составляет ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, из чего состоит набор социальных услуг, как поступить гражданам, которые впервые приобрели право на получение социальных услуг, а также по оформлению компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и по другим вопросам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Телефон «горячей линии» в Отделении ПФР по Приморскому краю: (423) 249-86-00.

Телефоны в территориальных управлениях Владивостока:

- Ленинский район: 221-80-77;

- Первомайский район: 227-17-05;

- Первореченский район: 236-26-19;

- Советский район: 230-50-00;

- Фрунзенский район: 244-99-83.

Номера телефонов территориальных органов ПФР можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда: http://www.pfrf.ru/ot_primor/cont_up/

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru