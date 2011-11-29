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Хасанский таможенный пост – 20 лет на границе с Китаем

29 Ноября 2011, 18:33 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. За 10 месяцев текущего года грузооборот в регионе деятельности Хасанского таможенного поста-юбиляра в Приморском крае составил 880 тысяч тонн.

Таможенный пост «Дальзаводский» (в настоящее время – Хасанский) был обра¬зован Приказом начальника таможни 18 ноября 1991 года в 30 километрах от п. Краскино в северо-западном направлении на границе с Китайской Народной Республикой.

На момент создания на таможенном посту работало всего три человека. В мае 1998 года в пункте пропуска в качестве эксперимента кроме грузовой линии открывается также пассажирский модуль. В апреле 2000-го начинается регулярное движение парома DONG CHUN FERRY по маршруту Сокчо (Республика Корея) – Зарубино (Россия) – Хуньчунь (Китай). В таможне разрабатывается порядок организации таможенного оформления транзитных товаров, перемещаемых через таможенные посты «Зарубинский» и «Дальзаводский», а также временный порядок перемещения транзитных пассажиров, следующих паромом из порта Сокчо в порт Зарубино и далее автобусами в китайский Хуньчунь.

За 20 лет существования таможенного поста кроме названия неоднократно менялись его компетенция, номенклатура перемещаемых товаров, а, следовательно, структура и штатная численность.

В 2008-2010 годах компетенция Хасанского таможенного поста ограничивалась таможенным контролем грузового транспорта и пассажиров, следовавших через пункт пропуска МАПП «Краскино». В 2010-м посту возвращается компетенция по таможенному оформлению с применением таможенных деклараций товаров, ввозимых автомобильным транспортом из Китая. В связи с этим происходит перераспределение товаропотоков и увеличение числа участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность в зоне ответственности поста.

Сегодня в состав таможенного поста входят четыре структурных подразделения. Это отдел таможенного оформления и таможенного контроля, отдел таможенного досмотра и два отдела специальных таможенных процедур – на пассажирском и грузовом направлениях в пункте пропуска МАПП «Краскино». Общая штатная численность поста составляет 33 человека.

За 10 месяцев текущего года грузооборот в регионе деятельности Хасанского таможенного поста составил 880 тысяч тонн. Номенклатуру импортируемых грузов представляют обувь, одежда, бытовая техника, средства наземного транспорта (мопеды, велосипеды), продукты питания и сырье для их производства. Основной удельный вес в экспорте традиционно занимают рыба и морепродукты.

Таможенным постом оформлено более 1,5 тысяч деклараций на товары, 1 тысяча таможенных приходных ордеров. Через пункт пропуска проследовало 15,9 тыс. транспортных средств, около 240 тыс. пассажиров, в том числе 41 тыс. иностранных. Успешно справляется пост с выполнением планового задания по перечислению таможенных платежей – за 10 месяцев в федеральный бюджет перечислено более 832 млн. рублей.

Сотрудники Хасанского таможенного поста вносят свой весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ, контрабандой морских биоресурсов, животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, объектов интеллектуальной собственности. С начала года ими было возбуждено 353 дела об административных правонарушениях. Задержана крупная пария трепанга, медвежьих лап и других дериватов на сумму более 10 миллионов рублей.

Современный период развития таможенного поста характеризуется работой в условиях развития новых информационных технологий, повышающих качество и скорость таможенного оформления – электронного декларирования, удаленного выпуска товаров и предварительного информирования. С 2010 года на таможенном посту осуществляется прием и оформление электронных деклараций через Интернет. В настоящее время их доля в общем количестве принятых деклараций составляет 88%.

Ведущая роль принадлежит Хасанскому таможенному посту в реализации Концепции переноса таможенного оформления и таможенного контроля на границу. В конце прошлого года в п. Краскино был открыт склад временного хранения. В настоящее время на территории СВХ располагаются отдел таможенного оформления и контроля и отдел таможенного досмотра. Теперь полный цикл таможенного оформления товаров, включая документальный контроль и досмотровые операции, осуществляется в месте, приближенном к государственной границе.

Открытие в 2013 году на базе нынешнего СВХ таможенно-логистического терминала вблизи МАПП «Краскино» позволит обеспечить не только оформление товаров, прибывающих автомобильным транспортом из Китая, но и выпуск товаров по процедуре таможенного транзита (КНР – морской порт «Зарубино» – МАПП «Краскино» – КНР) в максимально короткие сроки.

В настоящее время Хасанский таможенный пост задействован в обеспечении подготовки и проведения саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году. Должностные лица поста готовы обеспечить максимальную скорость проведения таможенных операций в отношении грузов саммита АТЭС-2012, без задержек осуществлять пропуск через государственную границу России лиц, транспортных средств и товаров саммита.

Кроме того, многосторонний автомобильный пункт пропуска «Краскино – Хуньчунь», расположенный в регионе деятельности поста, включен в программу по строительству и реконструкции объектов, необходимых для создания инфраструктуры Владивостока для проведения саммита АТЭС-2012. Завершение строительства нового пункта пропуска, запланированное на март 2012-го, открывает перед постом долгосрочные перспективы в развитии, сообщает служба по связям с общественностью Хасанской таможни.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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