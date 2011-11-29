Почтальонов Приморья обеспечили теплой одеждой

Приморский филиал Почты России приобрел спецодежду и обувь на сумму 13 млн рублей для обеспечения работы почтальонов в зимний период.

Об этом было заявлено на выездном производственном совещании в Уссурийске, где обсуждались вопросы развития филиала в 2011 году, выполнение условий коллективного договора и программа модернизации предприятия.

- Учитывая преимущества развитой сети почтовых отделений, мы должны провести модернизацию таким образом, чтобы сделать отделения связи максимально привлекательными для посетителей, - отметил директор УФПС Приморского края Андрей БРИК и сообщил об открытии специализированного почтового центра корпоративного обслуживания во Владивостоке, что позволило ускорить обработку корреспонденции корпоративных клиентов и разгрузить почтовые отделения краевого центра. В ближайшей перспективе – расширение зоны обслуживания участка курьерской почты Артемовского почтамта и открытие после реконструкции трех отделений почтовой связи во Владивостоке и Находке.

За 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года темп роста валового дохода Приморского филиала Почты России увеличился на 13%, а выработка на одного работника – на 22,8%. Объем EMS-отправлений увеличился на 39%, отправлений первого класса - на 16%, международных посылок приграничного почтового обмена - на 14%. Объем исходящей письменной корреспонденции достиг 14,531 млн отправлений.

В рамках социальной программы на предприятии была проведена закупка спецодежды и обуви на 13 млн рублей для обеспечения работы всех 1774 почтальонов филиала в зимний период. Кроме того, за 9 месяцев текущего года УФПС Приморского края перечислило 8 млн 300 тыс. рублей на дополнительное негосударственное финансирование пенсий своим работникам и 633 тыс. рублей - на компенсацию стоимости детских путевок в летние оздоровительные лагеря.

На совещании почтовики дали положительную оценку первым итогам перехода на сдельную систему оплаты труда, которая мотивирует работников основных производств на качественное оказание услуг почтовой связи. Особое внимание было уделено вопросам повышения качества обслуживания клиентов, созданию учебных классов в каждом почтамте края, проведению проверок работы подразделений филиала по методу «Таинственный клиент», оснащению отделений почтовой связи современной техникой.