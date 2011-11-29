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Приморцы оставляют часы в покое?
30 октября на территории Приморского края часы не переводятся. Мы остаемся в привычном для нас часовом поясе, и разница во времени со столицей остается +7 часов.
В крае нет никакой службы времени, так что сослаться в утверждении, что мы 30 октября часы не трогаем, по сути, не на кого. «ЗР» посчитал, что уж на железной дороге, где все по часам, все точно знают, и газета обратилась туда. Пресс-секретарь Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Александр АРТАМОНОВ подтвердил: 30 октября железнодорожники часы не переводят! А с ними, стало быть, и все приморцы оставляют часы в покое.
Ясно-то ясно, но в «ЗР» тоже запутались, прочитав следующую фразу в «Вести.ру»:
«С 2:00 30 октября 2011 года предлагается перевести Приморский край и Республику Саха (Якутия) в седьмой часовой пояс (+6 часов к московскому времени), а Иркутскую область – в пятый часовой пояс (+4 часа к московскому времени). Ранее Иркутская область находилась в шестом часовом поясе (+5 мск), Приморье – в восьмом (+7 мск), а на территории Якутии были три часовых пояса: седьмой, восьмой и девятый (+8 мск). Таким образом, Приморье и Иркутская область на час приблизились к Москве. В Якутии вместо трех часовых поясов остался один, такой же, как во Владивостоке».
И еще сайта spr.ru: «30 октября 2011 года с двух часов ночи Республика Саха (Якутия) и Приморский край будут переведены в седьмой часовой пояс. Таким образом, время в населенных пунктах составит плюс шесть часов к московскому времени. Иркутская область планируется быть переведенной в пятый часовой пояс (плюс четыре часа к московскому времени)».
Но известно же, в России перевод часов на зимнее время отменен, начиная с осени 2011 года. Т.е. 30 октября 2011 года россиянам не нужно переводить часы. Так как мы тогда станем ближе к Москве на 1 час? Или вся разница в терминах «часовой пояс» и «часовая зона»?
В чем тут загадка? Кто знает, откликнитесь на сайте zrpress.ru.
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