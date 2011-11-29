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Бело-красное Приморье

29 Ноября 2011, 19:49 | Приморье

20 октября мы отмечаем 73 года со дня, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский края. И эта дата считается днем образования Приморья. А почему не взяли за дату 20 октября 1932 г., когда была организована Приморская область во Владивостоке? Или 5 июня 1939 г., когда в Приморский край вошла Уссурийская область и утверждены нынешние границы административной единицы?

У нас странное отношение к историческим датам – одни становятся праздником, о других забываем, потом красное меняем на черное. Во времена СССР мы как праздник отмечали 25 октября – в этот день 89 лет назад Красная армия и приморские партизаны вошли в город «и на Тихом океане свой закончили поход». При всем желании забыть о том, как выбросили за море соотечественников, нам не удастся. Вот оно, каменное изваяние с Трубачом на главной площади Владивостока. И постаменту, и нам повезло – памятник оказался колоритным и признан принадлежностью к истории. А то в горячке нигилизма 90-х тоже скинули б в море.

Соглашусь, идеологических праздников в нашем календаре поубавилось. А вот административными и производственными приросли. Например, недавно работники Дальневосточной железной дороги креативно и шумно отмечали 8-летие РЖД. Куда подевали еще 169 лет истории российских железных дорог? Не потому ли, что первая железная дорога в России построена русскими умельцами Ефимом ЧЕРЕПАНОВЫМ и его сыном Мироном не в Петербурге, а в Нижнем Тагиле? Гордиться бы этим! Однако праздником у железнодорожников стала дата постановления правительства РФ о создании производственной структуры ОАО. Долго ли он продержится? До очередной реорганизации или приватизации… А пока паровоз, что с советских времен стоит у вокзала на конечной точке Транссиба, не попадает в новую историю РЖД.

Пора бы нам прийти к единым критериям праздников, исторических дат и просто дней подписания документа. А то День моря мы девятый год отмечаем в сентябре, взяв за основу решение ассамблеи ООН, а День Тигра во всем мире отмечают 29 июля, а в Приморье в сентябре. Впрочем, россияне рады отмечать и свои, и чужие праздники хоть каждую неделю.

Но вернемся к дате, которая звучит как день образования Приморского края. Историки Приморья справедливо поднимают вопрос, что надо бы приморцам вспомнить о своей истории. Но формирование российской территории началось с приходом на берега Уссури русских первопроходцев, с первого поселения. Первые экспедиции географа Михаила ВЕНЮКОВА по Сихотэ-Алиню, геодезиста УСОЛЬЦЕВА по рекам Уссури, Сунгари, Раздольной относятся к 1857 г. Вообще-то Приморская область была образована в составе Восточно-Сибирского губернаторства 13 октября 1856 г. Правда, Южного Приморья в тех границах не было. Лишь 16 мая 1858 г. в г. Айгуне Николаем МУРАВЬЕВЫМ, после названным АМУРСКИМ, был заключен с Китаем Айгунский трактат, согласно которому территория современного Приморского края признавалась в общем пользовании. И лишь 1 июля 1958 г. Россия обозначила свое присутствие на территории, когда 54 семьи прибыли на берега Уссури и организовали три селения. Приморье было узаконено за Россией.

Выходит, есть у нас за спиной даты, которые могли бы стать стартом в административно-территориальном отсчете. За последние полтора столетия Приморский край много раз менял название и структуру. Что же зациклились на последней дате? Вот ходят разговоры, чтобы еще раз перекроить административную карту Дальнего Востока, объединить Приморье с Сахалином… И да здравствует новый праздник терробразования?

Что-то смущает нас в нашей идентификации на этой земле. Мы, однако, пришельцы. Была у этой земли своя древняя история с ее Золотой империей чжурчженей. К счастью, ее наследники в лице удэгейцев, тазов, нанайцев, орочей остались среди нас. Но новая история Приморья началась все-таки в девятнадцатом веке, а отнюдь не 20 октября 1938 г.

«На мой взгляд, самое главное - не допустить, чтобы оговорки, которые я слышал на Дальнем Востоке, превратились в реальную политику: вот, в России - то-то, а у нас - то-то», - заявил на прошлой неделе Дмитрий МЕДВЕДЕВ в беседе с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ, который отчитался о своем рейде по Приморью. Не того боится наш президент. Чувство малой родины – оно не менее важно, чем просто назвать территорию приоритетной в стратегии государства. Ну а в том, чтобы «Дальний Восток гармонично развивался в составе единого государства», «на это необходимо планировать финансирование», я согласна с президентом. Родиной как-то хочется гордиться…

Автор: Елена Баркова
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