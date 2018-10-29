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Владивосток отметил юбилей своего Будды
Ольга Мальцева: "Здесь даже карпы будут плескаться летом! Мы это сделаем!"
27 октября состоялось празднование 25-летия дарения Владивостоку японской общественностью гранитной статуи Будды Мира
В 1986 году «Общество дружбы «Япония – Россия» под руководством Мацунага Тадакими и Приморский комитет защиты мира подписали протокол о культурном сотрудничестве. Под руководством Мацунага-сана было организовано 12 экспедиций к местам захоронения японских солдат. Горе родственников погибших на русской земле воинов побудило его создать изваяние Будды Амида Нёрай как символ Мира и передать Владивостоку.
В 1996 году Статуя Будды Мира была, наконец, установлена во Владивостоке на Орлиной сопке, где и состоялась торжественная церемония открытия монумента.
Судьба памятника не была простой. После множественных актов вандализма, статуя была перенесена в сквер возле Восточного института ДВГУ (Океанский проспект, 39), где и нашла свое место. Установка статуи Будды 24 августа 2010 года увенчалась круговой радугой, вспыхнувшей вокруг Солнца.
И теперь, спустя 25 лет, все неравнодушные смогли увидеть результат работы комитета культурного общественного проекта по спасению статуи Будды. На торжественном мероприятии куратор проекта «Диалог культур» Ольга Мальцева поделилась: «Наш проект «Диалог культур» – новая страница в истории развития русско-японских отношений. На этой земле мы создаем сквер и спустя время установим красный мостик. Здесь даже карпы будут плескаться летом! Мы все это сделаем!»
Цель празднования 25-летнего юбилея не только объединить горожан для продолжения работы с администрациями Приморского края и Владивостока, но и привлечь внимание к еще нерешенным задачам – юридическому оформлению земли и организации городского сквера Восточного института.
«Уважаемые друзья! За 25 лет наша дружба между народами стала крепче, понимание культуры друг друга стало больше – это здорово. Диалог культур продолжается», - отметил Алексей Кушнир, начальник управления международных отношений и туризма Владивостока.
Создание сквера стало важным событием для многих жителей Владивостока. Лидия Петрова, председатель библиотеки имени Николая Рериха, присутствовала на установке статуи Будды в 2010 году. И сейчас, спустя восемь лет, она вновь пришла и показала фотографии, которые бережно хранила с того времени. «Корейцы, японцы и русские – все приложили усилия к созданию этого места. Единение – это сила. Поэтому и возродился этот прекрасный сквер, и Будда обрел свое место в самом центре города!».
По завершению мероприятия всем присутствующим было предложено поддержать идею создания городского сквера Восточного института. Подписи гостей праздника будут переданы в администрацию города Владивостока.
Виктория Корева, Екатерина Иватина.
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