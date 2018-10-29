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Олег Кожемяко: Необходимо усилить подготовку дорог Приморья к зиме
Олег Кожемяко поручил усилить подготовку к зиме и бросить все силы на то, чтобы успеть завершить как можно больший объем ремонтных работ на дорогах города до наступления холодов.Также он акцентировал внимание на подготовке документации по закупке техники – необходимо более детально прописывать техническое задание на проведение аукционов. «То, что упущено за летний период, трудно наверстать – это и конкурсные процедуры на приобретение техники для уборки снега, и ремонт дорог. Поэтому сейчас город будет делать все, чтобы хотя бы использовать остаток денежных средств за это короткое время. Состоится аукцион, часть техники придет до наступления зимы. Но это всего 35 единиц, а необходимо более 80. Конечно, этого недостаточно. Мы предусмотрим в краевом бюджете на приобретение техники в лизинг 750 миллионов рублей, по 250 миллионов в течение трех лет, чтобы полностью закрыть проблему», - заявил он.
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