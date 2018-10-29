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Олег Кожемяко: Необходимо усилить подготовку дорог Приморья к зиме

29 Октября 2018, 11:05 | Приморье
Подготовку к зимнему сезону и вопросы по работе МУП «Содержание городских территорий» обсудил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с работниками и руководством муниципального учреждения. Об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
 
Олег Кожемяко поздравил сотрудников с праздником – Днем автомобилиста. Он отметил, что это профессиональный праздник не только водителей, но и всех тех, кто причастен к транспортной сфере и ежедневно трудится на благо жителей со всех уголков региона.
 
Вместе с коллективом учреждения врио губернатора обсудил работу предприятия, в том числе, оснащение его техникой. «С техникой вам поможем», – сказал он.

Олег Кожемяко поручил усилить подготовку к зиме и бросить все силы на то, чтобы успеть завершить как можно больший объем ремонтных работ на дорогах города до наступления холодов.Также он акцентировал внимание на подготовке документации по закупке техники – необходимо более детально прописывать техническое задание на проведение аукционов. «То, что упущено за летний период, трудно наверстать – это и конкурсные процедуры на приобретение техники для уборки снега, и ремонт дорог. Поэтому сейчас город будет делать все, чтобы хотя бы использовать остаток денежных средств за это короткое время. Состоится аукцион, часть техники придет до наступления зимы. Но это всего 35 единиц, а необходимо более 80. Конечно, этого недостаточно. Мы предусмотрим в краевом бюджете на приобретение техники в лизинг 750 миллионов рублей, по 250 миллионов в течение трех лет, чтобы полностью закрыть проблему», - заявил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ремонт  погода  кожемяко  приморье  зима  техника  МУП «Содержание городских территорий»  владивосток 



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