Претендентов на дальневосточный гектар интересуют в основном пригороды Владивостока и Хасанский район

Владивостокская агломерация и Хасанский район Приморья – самые популярные территории для желающих получить в безвозмездное пользование один гектар земли по новому федеральному закону, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщалось на совещании по реализации закона о «дальневосточном гектаре», которое провел министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На сегодняшний день дальневосточники подали 8 516 заявок, из них 1 896 – на право пользования гектаром земли в Приморье.

«Это достаточно серьезный объем. Наибольшим спросом пользуются территории Владивостокской агломерации и Хасанский район Приморья. Здесь проживает большинство населения края, и земли - самые востребованные. Всего по краю уже отданы в пользование 83 участка, еще 122 договора находятся на подписи у граждан», - отметил Василий Усольцев.

Первый вице-губернатор добавил, что все задействованные в реализации закона на территории края структуры принимают заявки по отлаженной схеме.

«Все уполномоченные органы подключены к федеральной информационной системе НаДальнийВосток.рф. Заявители могут подать документы как лично, так и через Интернет. Работу мы организовали таким образом, что “гектары”, заявленные гражданами по новому закону, не накладываются на те участки, которыми люди пользуются долгие годы – огороды и дачи. Последние зачастую не оформлены и на карте федеральной информационной системы не видны, но с каждым таким случаем специалисты работают отдельно, проблем не возникает. Но людям стоит задуматься и уже начать оформлять свои дачи, потому что с 1 февраля 2017 года вся страна начнет подавать заявки на “гектар” в ДФО, в том числе в Приморье», – подчеркнул первый заместитель главы региона.

Александр Галушка подчеркнул, что все уполномоченные ведомства работают над реализацией закона активно и слаженно.

«Росреестр работает динамично, гибко и адекватно. Порадовала работа Администрации Приморского края, Агентства по развитию человеческого капитала. Все работают слаженно, как одна команда», – заявил министр.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, приморцы – в Ханкайском районе. С 1 октября 2016 года жители края начали получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

На сегодняшний день площадь земель, на которых может быть выдан «гектар», составляет 2,8 миллиона гектаров. Как подчеркнул Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, в ходе подготовки к реализации второго этапа закона был предпринят ряд мер по увеличению площади земли, возможной к предоставлению гражданам. Так, были сокращены полосы отвода дорог муниципального значения до 25 метров. Такая мера увеличила общую площадь предоставляемых земель до 500 тысяч гектаров. Более того, планируется внести в закон поправки, разрешающие получение «гектара» на землях лесного фонда.

По мнению главы Приморья, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории – вторым этапом массового заселения Дальнего Востока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.