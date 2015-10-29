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Статус форума "Природа без границ" может быть повышен

29 Октября 2015, 21:00 | Приморье

Форум собрал около 380 участников, в том числе из соседних стран АТР – Кореи, Японии, представители которых выступили с докладами, а также Китая, Индии, Чили и США. Об этом сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события.

В числе почетных гостей форума «Природа без границ» Владивосток в этом году посетили Виктор УСОВ - его постоянный участник, исполнительный директор и вице президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде, Ирина ГОРКИНА - член комитета РСПП по экологии и природопользованию, Владимир МУРАВЬЕВ - национальный координатор проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в России.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, открывая форум, особо подчеркнул ту роль, какую в экономике края должна отводиться чистой среде. Руководство края уделяет особое внимание поддержке экологических проектов, отметил губернатор и напомнил, что в Приморье запрещено строительство открытых пылящих производств.

Форум будет работать два дня, его участники заслушают более 60 докладов, которые помимо пленарного заседания прозвучат на пяти секциях – «Человек в окружающей среде», «Сохранение благоприятной среды обитания человека и животного мира в условиях опережающего промышленного развития. Компромисс или ограничения?», Экологические требования и безопасность при осуществлении хозяйственной деятельности в условиях реформирования природоохранного законодательства», «Экологическая безопасность морей Дальнего Востока», «Роль общественных и волонтерских организаций в реализации экологических проектов» и «Экологическое образование и культура».  

Важность обсуждаемой тематики очевидна не только для России и в частности, Дальнего Востока. Как отметил директор Института истории и археологии ДВО РАН Виктор ЛАРИН, «сегодня мир становится более турбулентным, и менее безопасным, мы все ощущаем природные и техногенные катаклизмы. Одной из объединяющих основ человечества является стремление создать чистую окружающую среду».

Виктор Усов предложил придать приморскому международному форуму «Природа без границ» статус федерального, учитывая большой опыт, накопленный в Приморском крае в проведении данного мероприятия. И выразил надежду на то, что в будущем этот форум будет включен в планы международных мероприятий ООН по окружающей среде.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: форум  природа без границ 



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