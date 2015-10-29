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Награда нашла приморского героя спустя четверть века
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 29 октября, принял участие в седьмой отчетно-выборной конференции краевого Совета ветеранов. На конференцию съехались более 150 делегатов со всего Приморья – руководители и актив муниципальных ветеранских организаций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По мнению Владимира Миклушевского, Приморский Совет ветеранов по праву можно назвать одним из самых активных общественных объединений края.
«Вы всегда участвуете в жизни региона и вносите неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Кто как не вы может научить нашу молодежь мужеству, трудолюбию, бережному отношению к истории и любви к Родине! К сожалению, сегодня мы видим, как силы извне пытаются исказить историю, переписать ее на свой лад. И поэтому наша задача – твердо и настойчиво защищать правду о войне, о великой освободительной миссии советского народа!», – заявил Владимир Миклушевский.
Губернатор также подчеркнул, что мнение ветеранов в ключевых вопросах развития края имеет большое значение.
«Вы, как никто другой знаете, – как защищены интересы ветеранов и людей старшего поколения, можете оценить деятельность власти в районах, рассказать, каких решений ждете от местных властей, от меня, как Губернатора», – акцентировал глава края.
Владимир Миклушевский также вручил почетные грамоты руководителям ветеранских организаций Приморья.
«Медаль за отвагу» из рук главы региона получил председатель краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане Константин Жабицкий.
«25 лет назад за героизм, проявленный в Афганистане, Константин Викторович был представлен к награде «Медаль за отвагу». Но награда нашла своего героя только сегодня», – подчеркнул Губернатор.
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