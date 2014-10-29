Пункты пропуска в КНР изменят свое расписание на ноябрьские праздники

В выходные дни, связанные с празднование Дня народного единства России, приморские пункты пропуска через российско-китайскую границу изменят режим работы.

Пункт пропуска «Краскино» 31 октября будет работать с 10:00 до 19:00 – рабочее время продлено на час. 1 ноября «Краскино» будет работать с 10:00 до 18:00, 3 ноября – с 10:0 до 18:00 только в пассажирском направлении. 2 ноября – выходной.

Пункт пропуска «Турий Рог» 1 и 3 ноября будет работать с 11:00 до 18:00. Выходными днями будут 2 и 4 ноября.

Пункт пропуска «Полтавка» работает все дни с 9:00 до 21:00 без выходных. 4 ноября пункт не будет работать только для грузового транспорта.

Не меняет график лишь автомобильный пункт «Пограничный». Он будет работать без выходных с 9:00 до 21:00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.